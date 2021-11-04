شركة «Biomix» تخطط لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الحيوية فى 6 محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. وتبحث عن آليات الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية

قالت الشيماء عمر، المدير التنفيذى لشركة «Biomix»، العاملة فى مجال الطاقة الحيوية من المخلفات، إن شركتها تسعى للمشاركة فى المشروع القومى لحياة كريمة لتنمية الريف المصرى من خلال إنشاء وحدات لتوليد الكهرباء والغاز من المخلفات فى المناطق النائية.

وأضافت، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مشاركتها بمعرضي «إيكوموندو» و«كى إنيرجي» اللذين نظمتهما مجموعة المعارض الإيطالية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الماضى فى مركز إكسبو بمدينة ريمينى، أن الشركة تستهدف المشاركة فى 6 محافظات كمرحلة أولى بعد نجاحها فى وضع نموذج استرشادى لتلك المحطات فى محافظة المنيا بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى.

وأوضحت المدير التنفيذى لشركة «Biomix» أن الشركة قامت بإنشاء وحدات لخدمة المنازل والمزارع بالتعاون مع المجتمع المدنى ووزارة البيئة فى محافظتى الفيوم والمنوفية.

وقالت «عمر» إن مشاريع توليد الطاقة من المخلفات تعتبر من القطاعات الحديثة بالسوق المحلية، لافتة إلى أن الشركة تسعى لزيادة التوعية بتلك المشاريع لما لها من آثار إيجابية على الحفاظ على البيئة وتقليل من انبعاثات غاز الميثان الذى يتسبب فى أضرار بالغة الخطورة للغلاف الجوى.

وأضافت أن شركتها تستهدف إنتاج وحدتين لتوليد الكهرباء من المخلفات العضوية خلال الخمس سنوات المقبلة بطاقة ميجاوات، وتسعى للاستفادة من الخبرات الأوروبية الحديثة فى هذا المجال، خاصة أن مصر بدأت فى إعداد الإطار التنظيمى والقانونى للعمل فى هذا القطاع.