شركة BeyondTrust توقع اتفاقية توزيع مع MCS لتطوير أعمالها في السوق المصرية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، عن توقيع اتفاقية توزيع للسوق المصرية مع شركة BeyondTrust بيوند تراست، لحلول الهوية الذكية .

جاء ذلك خلال قمة FDC في دورتها الخامسة التي عُقدت تحت رعاية دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الرسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة استراتيجية مع البنك المركزي المصري.

وقع الاتفاقية طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، بحضور جون هاثاوي، نائب رئيس قسم المبيعات في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بيوند تراست BeyondTrust ، وعلي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة MCS ، ومحمد مصطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال.

ومن المقرر أن تتمكن شركة MCS حسب الاتفاقية، من تقديم منتجات شركة بيوند تراست BeyondTrust المبتكرة للهيئات الحكومية الرئيسية وشركات قطاع الأعمال في السوق المصرية.

وفي سياق متصل اعرب طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلًا: “فخورون بالتعاون مع مزود عالمي مثل شركة بيوند تراست BeyondTrust ، حيث يُعد سجل مشروعاتهم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا في السوق المصرية، وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية شركة MCS للعمل دائمًا من أجل توفير حلول حديثة وعالمية من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي”.

وقال جون هاثاوي، نائب الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند بشركة بيوند تراست BeyondTrust ، نمتلك عددًا متزايدًا من العملاء المهمين في مصر ونعلم أن هذا مجرد بداية، كما تعد السوق المصرية أحد الأسواق الأسرع نموًا لشركة بيوند تراست في المنطقة، ويسرنا العمل مع شركة MCS لتأمين العديد من الامتيازات للعملاء في الدولة.

تجدر الإشار إلى أن هذه الشراكة سيكون لها مردود إيجابي على القطاع العام والخاص في مصر. وستقوم شركة MCS في الوقت الحالي بتوفير تقنيات وحلول شركة بيوند تراست BeyondTrust السحابية والهجينة وتأمين ومراقبة وإدارة الهوية والوصول وذلك للتقليل من مخاطر إساءة استخدام البيانات وكذلك إدارة العمليات وكلمات المرور.