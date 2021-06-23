اتصالات وتكنولوجيا

شركة Benco تعلن إطلاق أول هواتفها في مصر

الهواتف المعروضة من شركة Benco، متاحة بسعر مناسب للغاية مع هذا الأداء المرتفع.
المال - خاص 1:30 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 1:30 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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وقعت شركة Benco العلامة التجارية العالمية للهواتف المحمولة وملحقاتها سريعة النمو، شراكة مع شركة M.A.S، للتوزيع لطرح منتجاتها في مصر.

وأعلن سوراب فيرما، الرئيس التنفيذي لشمال إفريقيا عن توقيع شراكة التوزيع، مؤكدا على أن الهواتف المعروضة من شركة Benco، متاحة بسعر مناسب للغاية مع هذا الأداء المرتفع.

وعن إمكانيات هواتف “Benco” قال فيارما: هذه الهواتف تم تصميمها لتمكين مبتدئي الهواتف الذكية من الاستمتاع أكثر مقابل أموال أقل ونسعى دائمًا لمنح عملائنا أفضل تجربة استخدام للهواتف الذكية .

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ومن جانبه أضاف ياسر الشنودي، رئيس مجلس إدارة شركة M.A.S، أن إطلاق هواتف benco، في السوق المصرية سيخلق بيئة تنافسية صحية في فئة سعرية متوسطه حتى يتمكن العميل من الحصول على أفضل مزايا مقابل ما يدفعه.

وأضاف أيضًا أن منتجات Benco ستتوفر قريبًا في جميع أنحاء البلاد وستتوفر في 1500 نقطة وقريبًا ستصبح
(Benco) الخيار الأول بين المستهلكين المصريين في فئة سعرية مناسبة.

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وأضاف ياسر الشنودي: أن شركة Benco تعمل منذ 10 سنوات في البحث والتطوير على جعل منتجاتها الأفضل في فئتها ولضمان الجودة للعملاء المصريين وتقدم الشركة أيضًا ضمان استبدال لمدة عام لفئة الهواتف المميزة.


وأوضح الشنودي أن شركة Benco لديها خبرات كبيرة فى البحث والتطوير للهواتف المحمولة وخبرة التصنيع، والمتوفرة في 28 دولة، بما في ذلك الهند والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ومنطقة شرق آسيا.

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