شركة Bee للمدفوعات تفعل تكنولوجيا الـ«بلوك شين»

أعلنت شركة Bee، لحلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، عن كونها أول شركة دفع إلكتروني في مصر تعمل بتقنية بلوك شين.

قال مظفر كاميلوف، العضو المنتدب لشركة Bee “إن اعتماد تقنية Block chain بلوك شين في أنظمة الدفع الالكتروني يحول دون العبث بالبيانات، ويضمن الحماية ضد أي أنشطة لتسجيل أو تغيير البيانات، حتى من قبل المستخدمين المعتمدين للنظام”.

كما أضاف “أن منصات الدفع الإلكتروني (النظير-إلى-النظير) تمثل خطوة واعدة في تعزيز دور الوسطاء، مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان، فتمكن العديد من الأشخاص “غير المصرفيين” من الاستفادة من الشمول المالي.

وتعد Bee هي أول منصة للدفع الالكتروني في مصر تقوم بتطبيق تقنيةBlock chain ، حيث تعمل بحواسب خادمة مملوكة بالكامل للشركة ومتواجدة داخل مصر، وليس حلا قائما على تقنية السحابة (Cloud Based Solution). ومن حالات الاستخدام الرئيسية لتقنية Block chain ان الجهة المنظمة يمكن أن تتلقى عقدة الخادم (server node) للتحقق من صحة إدخال البيانات.

وأكد المهندس أيمن الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Bee “يبحث قادة السوق في جميع المجالات باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة للبقاء في مقدمة المنافسة في السباق لتلبية احتياجات العملاء المتنامية باستمرار، وصناعة المدفوعات ليست استثناء.

ففي الآونة الأخيرة ، شهدت صناعة المدفوعات عددا متزايدا من المدافعين عن اعتماد تقنية block chain نظرا لقدرتها على تعزيز دور الوساطة في تنفيذ عمليات الدفع الالكتروني بسرعة وسلاسة. ففي ابتكار، نعمل على تطوير المعايير الرئيسية التي يجب أن تتبعها التكنولوجيا المالية لاعتماد تكنولوجيا يلوك شين في معالجة المدفوعات بطرق رقمية أسرع وأرخص وأكثر امانا.”

قال أحمد عوني، رئيس قطاع التسويق “لن يتمكن المستخدمون من الاستفادة من دفع الفواتير العادية فحسب، بل سيتمكنون أيضا من تجربة خدمات التمويل متناهي الصغر واستخدام المحافظ الإلكترونية، وإنشاء بطاقات الدفع الافتراضية بسلاسة، وإجراء مدفوعات آمنة للأصدقاء مباشرة من تطبيق واحد. هذا ابتكار يمتد إلى ما هو أبعد من مجتمع التشفيرCrypto ومفتوح للجميع.

كما اتبع: أن التطوير المستمر لخدمات الدفع الالكتروني لدى شركة Bee أتاح فرصة كبيرة للتعاون مع المؤسسات المصرفية وتوسيع قاعدة تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد ممكن من المستخدمين من كافة الفئات العمرية نظراً لسهولة التعامل مع التطبيقات المقدمة.