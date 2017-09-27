شركة basf الألمانية للمرة الأولى في معرض صحاري

وسط إقبال كبير من الزوار على جناح الشركة الصاوي أحمداستقطب معرض صحاري الزراعي الدولي شركة basf الألمانية لتكون ضمن الشركات الزراعية العارضة لأول مرة. وشهد جناح الشركة بالمعرض إقبالا كبيرا من الزوار على جناح الشركة، نظرا لاسمها الشهير في إنتاج الكيماويات والمخصبات الزراعية والأسمدة ع

وسط إقبال كبير من الزوار على جناح الشركة



الصاوي أحمد

استقطب معرض صحاري الزراعي الدولي شركة basf الألمانية لتكون ضمن الشركات الزراعية العارضة لأول مرة.

وشهد جناح الشركة بالمعرض إقبالا كبيرا من الزوار على جناح الشركة، نظرا لاسمها الشهير في إنتاج الكيماويات والمخصبات الزراعية والأسمدة على مستوي العالم.

وكانت فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي بدأت اليوم الأربعاء وستستمر علي مدار 3 أيام متتالية في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ويحضر المعرض ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية ، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على أكبر شركة مصرية بصناعة الأسمدة المتخصصة “ايفرجرو” ، برعاية وحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور،عبد المنعم البنا وزير الزراعة .

ويبحث المعرض تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وكافة المشاكل التي تواجه المزارع ومستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.