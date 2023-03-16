شركة B2B للاستثمار تبتكر برنامج الحلول المالية لتسهيل تمويل شراء العقارات

أعلنت شركة “B2B” للاستثمار والتسويق العقارى عن إطلاق أحدث مشروعاتها فى الحلول المالية الجديدة

لامتلاك وحدات جاهزة للاستلام الفوري بطرق أسهل مع “B2B”.

بحسب الشركة فتقوم من خلاله بتوفير التمويل العقاري المطلوب من خلال تسهيل الأوراق لامتلاك عقارات جاهزة للاستلام الفوري.

برنامج الحلول المالية، من المقرر أن يحدث ثورة ويسهل طريقة شراء أي عقار، من خلال تمهيد الطريق للعملاء، وتمكينهم من الوصول إلى التمويل اللازم للشراء دون الحاجة إلى المرور بعمليات طويلة ومعقدة

طبيعة البرنامج

بمعنى أن هذا البرنامج المبتكر سيوفر للعملاء السيولة التي يحتاجونها لجعل عملية الشراء الخاصة بهم سريعة وخالية من المتاعب وسلسة قدر الإمكان، بالتعاون مع شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري AAIMF ، وبنك قطر الوطني (QNB)، إلى جانب كيانات تمويل مرموقة أخرى.

دور البنوك

ومن الجدير بالذكر أن جميع البنوك والكيانات المالية المعنية، التي يشملها البرنامج، قادرة على تقديم ما يصل إلى 80% من التمويل العقاري، مع خطة أقساط تصل إلى 15 عامًا.

شركة B2B تعمل سوق العقارات منذ 11 عامًا مقرها مصر تهدف خدماتها الشاملة إلى سد الفجوة بين العملاء ومجموعة واسعة من المتخصصين ذوي الخبرة بالإضافة إلى تقديم تقنيات متطورة تدفع العملاء إلى اتخاذ قرارات فعالة في المجال العقاري.

تاريخ ممتد

الشركة تقدم خدمات تجارية وسكنية كاملة للمطورين، المالكين، المستأجرين والمستثمرين في جميع أنحاء مصر و الوطن العربي و تتميز أيضا بتقديم خدمات البحث و التطوير لراغبي الاستثمار و كل ما يختص بالعقارات في المجال الصناعي.