شركة «Azimut Airlines» تسير رحلة طيران مباشرة من روستوف الروسية إلى الغردقة

تسير شركة “Azimut Airlines ” – الناقل الأساسي لمطار بلاتوف – رحلة طيران مباشرة من مدينة روستوف الروسية إلى منتجع الغردقة السياحي.

ووفقا لبيان وزعه مكتب التمثيل التجاري الروسي بالقاهرة، سيبدأ برنامج الرحلة في الخامس من يونيو المقبل.

كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قد أعلن في 23 أبريل الماضي أن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ خلال مكالمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.



واستقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السفير جيورجي بوريسنكو ، سفير روسيا بالقاهرة، 25 أبريل الماضي بمقر الوزارة بالزمالك، للتأكيد على استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة خلال اللقاء على عشق المواطنين الروس لمصر وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، لارتباطهم بمصر منذ الطفولة حيث إنهم يدرسون الحضارة المصرية في مراحل تعليمهم.