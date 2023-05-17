شركة axis تنطلق رسميًا وتجذب استثمارات بنحو 250 مليون جنيه

قال جاك ماركو المؤسس لشركة axis إن شركته عبارة عن منصة لتقديم المدفوعات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكنت من جذب استثمارات بنحو 250 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تعمل على استقطاب الشركات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن الشركة حصلت بالفعل على موافقة البنك المركزي المصري.

وتابع أنه على الرغم من التطور الملحوظ في مجال المدفوعات الرقمية، إلا أن هناك الكثير من الخدمات التي لا زالت تنقص الشركات الصغيرة في مصر.

وأوضح أن الشركة تساعد الموظفين لدفع كل الأموال الخاصة بهم، فضلا عن إتمام الشراء أون لاين من أي مكان.

وذكر أن منصة شركة axis متكاملة وآمنة، وكافة المعاملات لحظية وسريعة، كما توفر الشركات محفظة axis pay لاستخدامها في جميع مجالات الدفع المختلفة.