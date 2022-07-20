شركة «Averroes Ventures» تقود عملية الاستحواذ على «Magma» للملابس الرياضية

أعلنت شركة “Averroes Ventures ” العاملة في تصنيع الملابس الرياضية، عن استحواذها على شركة Magma للملابس الرياضية باستثمارات من رئيس مجلس الإدارة محمد السويدي، لتلبية احتياجات شريحة غير مستغلة في السوق المصرية من خلال مكون تكنولوجي يمثل جوهر جميع المنتجات، ويقدم عرضًا فريدًا للقيمة، وأكدت الشركة أن الاستثمارات الإستراتيجية الجديدة ستحدث تغييرا جذريا في جودة منتجات الشركة وانتشارها في السوق المحلية والإقليمية.

يشار إلى أن شركة “Magma” هي ضمن أول العلامات التجارية المصرية التي تقدم منتجات ملابس رياضية عالية الجودة يمكنها المنافسة عالميًا بمنتجات تلهم وتدعم الرياضيين والمستهلكين، وتتضمن عملية الإنتاج أحدث التقنيات وقسم البحوث والتطوير الذي يعمل على تطوير الأقمشة وتعد هذه التكنولوجيا هي الأولى من نوعها التي تستخدمها شركة مصرية حيث تساعد على مقاومة التعرق والبكتيريا.

وتعليقا على عملية الاستحواذ، قال المهندس محمد السويدي رئيس مجلس الإدارة: “قمنا بخطوات ممتازة ولدينا خطط متفائلة جدا بعد عملية الاستحواذ على “Magma” منها التوسع إقليميا في منطقة الشرق الأوسط والخليج قريبا جدا، إضافة إلى افتتاح متجر رائد على أحدث طراز في مصر خلال العام المقبل. هذه خطوات هامة في تاريخ الشركة التي أتوقع أن تصبح علامة تجارية رائدة وعالمية في صناعة الملابس الرياضية في المنطقة عبر الاستثمار في تكنولوجيا المنتج من خامات و منسوجات اعتمادا على أحدث التقنيات بالإضافة إلى أحدث التقنيات في التسوق الإلكتروني. نستهدف أيضا تطوير المنتجات والتصميمات من مصممين على أعلى مستوى وتنوعها لتلبية احتياجات السوق الحديثة بجودة عالية مما يسهم في عجلة الاقتصاد الذي يشهد طفرة كبيرة وتوجها للاعتماد على التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات للأسواق الأخرى”.

وأضاف أحمد الشريف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Averroes Ventures: “نحن نؤمن بإمكانية نمو العلامات التجارية المحلية والتصاميم المصحوبة بأحدث التقنيات جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية، مما يخلق فرص جيدة لشركة Magma. والاستثمارات الجديدة وفريق الإدارة قادرون تمامًا على تحويل هذه الشركة إلى علامة تجارية عالمية في قطاع الملابس الرياضية وملابس أخرى مريحة مصممة لتكون مناسبة لممارسة الرياضة والارتداء اليومي.

حيث إن شركة Averroes Ventures تعمل على استثمار ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والغذاء والتجارة الإلكترونية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

من جانبه، قال عمرو أبو علي، الرئيس التنفيذي للشركة: “قيادة شركة Averroes Ventures باستثمارات من محمد السويدي على استحواذ الشركة خطوة هامة في تاريخ “Magma” وذلك لما يتمتع به من سمعة وثقة كبيرتين في الاقتصاد المصري والإقليمي. من القرارات المهمة التي اتخذتها الشركة هي زيادة عدد خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات قطاعات جديدة من السوق، ويشمل عرض منتجاتنا الحالية من خطوط الملابس الرياضية وملابس آخرى مريحة مصممة لتكون مناسبة لممارسة الرياضة والارتداء اليومي للرجال والنساء مع خطط مستقبلية لتقديم ملابس الفرق، وملابس البحر، والإكسسوارات، والأحذية، ومجموعة الأطفال.”

يذكر أن ” Magma Sportswear” بدأت عبر الإنترنت وتوسعت مؤخرًا في تجارة التجزئة من خلال منافذ بيع معروفة مثل Debenhams، وتستفيد Magma أيضًا من فريق قوي جدًا من ذوي الخبرة في قطاع التجارة الإلكترونية.