شركة «AUG pharma» للأدوية تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «AUG pharma» للأدوية مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة «AUG pharma» إلى مليار و837 مليون جنيه خلال عام 2021 بالسوق المصري للأدوية.

«AUG pharma»، شركة مصرية تأسست عام 2006 كمكتب علمي لتسويق منتجات شركة «تاكيدا»، ثم شرعت في إنشاء مصنعًا خلال عام 2014؛ باستثمارات قدرت آنذاك بقيمة 45 مليون دولار، ليبدأ الإنتاج فعليًا في عام 2015، ويرأس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد العزبي.

وكانت مبيعات الشركة خلال عام 2020 بقيمة 1.521 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، عن عام 2019.

توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

كما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، على الرغم من زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.