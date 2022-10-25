شركة «AUG pharma» تحقق مبيعات بـ 1.8مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «AUG pharma» مبيعات بقيمة مليار و837 مليون جنيه خلال عام 2021 بالسوق المصري للأدوية.

«AUG pharma»، شركة مصرية تأسست عام 2006 كمكتب علمي لتسويق منتجات شركة «تاكيدا»، ثم شرعت في إنشاء مصنعًا خلال عام 2014؛ باستثمارات قدرت آنذاك بقيمة 45 مليون دولار، ليبدأ الإنتاج فعليًا في عام 2015، ويرأس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد العزبي.

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة حول القبض على الدكتور أحمد العزبي، وخضوعه لتحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة، في اتهامه بالهروب من أحكام وصلت لـ 270 حكمًا قضائيًا بإجمالي 547 سنة حبس، وأحكام بكفالات مالية تخطت 13 مليون جنيه.

وبعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت مجموعة صيدليات العزبي، بيانًا، نفت فيه القبض على رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد العزبي.

وقالت المجموعة، إن ما جرى تداوله من معلومات «إشاعات كاذبة»، موضحة أن «العزبي» يمارس عمله بشكل يومي.

وأشارت إلى أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الإعلام بسبب نشر هذه الأخبار المغلوطة.

فى سياق متصل، توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

كما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، على الرغم من زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.