شركة ‏«ASGC» تستهدف 10 مليارات جنيه أعمال مقاولات فى مصر خلال 2023

كشف عماد عزمي، مدير شركة «ASGC» القابضة للمقاولات الإماراتية «الشعفار»، عن تنفيذ أعمال بقيمة 10 مليارات جنيه بقطاع المقاولات فى مصر خلال الفترة المتبقية من 2022 و2023.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعمال المقاولات المستهدفة تشمل مشروعات فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بجانب تنفيذ أخرى لصالح شركة إعمار الإماراتية داخل مصر.

وأوضح مدير «ASGC» القابضة أن حجم أعمال الشركة فى مصر ارتفع إلى 20 مليار جنيه، إذ نفذت أعمال مقاولات ضخمة، لافتا إلى أنها تعمل على سرعة إنهاء التعاقدات فى الإطار الزمنى المخطط له رغم التحديات العالمية.

وأكد عزمى أن الشركة تستهدف اقتناص أعمال مقاولات فى الإمارات خلال 2023 بقيمة تصل إلى 4 – 5 مليارات درهم إماراتي.

كانت شركة السعودية المصرية للتعمير، قد دخلت فى تحالف مع «الشعفار للمقاولات» مؤخراً لاقتناص تطوير أرض الحزب الوطني، والتى طرحها الصندوق السيادى أمام المستثمرين.

وتأسست الشعفار للمقاولات العامة الإماراتية فى عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشاريع السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشاريع الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط والغاز.

ونفذت ASGC القابضة نحو 300 مشروع، وكان بيشوى عزمى، الرئيس التنفيذى للشركة قد ذكر إنها وقعت عقود أعمال مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«إعمار مصر» و«الفطيم»، بجانب تنفذ أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقتى R5 وR3.

وأكد عزمى أن حجم التنمية العمرانية التى تتم بمصر حاليا غير مسبوقة مما شجع الشركة على التوسع المدروس فى السوق المصرية، حيث أن نحو %65 من أعمالها تتم مع جهات حكومية. وتابع أن الشركة لديها مكتب فى لندن وتنفذ مشروعات فى العديد من الدول منها غانا وأنجولا، كما أن لديها ذراعا للتطوير العقارى بدبى