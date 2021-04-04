شركة «APEX مصر» لوساطة إعادة التأمين تستكمل إجراءات الرقابة المالية لمضاعفة رأسمالها

تم التمويل بالكامل من الأرباح المحققة العام الماضى

وافق مجلس إدارة شركة “apex” – مصر لوساطة إعادة التأمين نهاية مارس الماضى على مضاعفة رأس المال المدفوع للشركة من مليون إلى مليونى جنيه بتمويل من الأرباح المحققة بالكامل.

وكشف خالد السيد العضو المنتدب لـ “apex”- مصر لوساطة إعادة التأمين عن بدء الإدراة القانونية بالشركة الأيام الجارية استكمال الإجراءات الرسمية من الرقابة المالية للحصول على موافقتها على إيداع مليون جنيه مضافة إلى رأس المال المدفوع ليكون مدفوعات بالكامل.

وأضاف أن “apex” – مصر قامت بتمويل الزيادة فى رأس المال بنسبة 100% من الأرباح قبل مرور 4 أعوام على رخصة المزاولة للشركة بالسوق المصرية وفق الرقابة المالية التى أمهلت شركات الوساطة فى الإعادة 5 سنوات لاستكمال راسمالها المدفوع بالكامل.

زيادات جديدة فى رأس المال عقب إقرار قانون التأمين الموحد

وقال السيد إن شركته مستعدة لزيادة رأسمالها المدفوع سنويا بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد الجديد من البرلمان حتى تستطيع الشركة توفيق أوضاعها وفقا للائحة القانون الجديد التى ستضعها الرقابة المالية.

وأوضح السيد أن زيادة رؤوس أموال الشركات دائمًا تصب فى صالح الشركات بشكل خاص والسوق بصورة عامة لقدرته على عمل كيانات قوية ماليًا وفنيًا.

ومن المعروف أن نشاط وساطة إعادة التأمين يقوم على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خللا حصولها عل عمولات الإعادة ورفع الطاقة الإستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر .

وأوضح أن شركته حققت حصيلة أقساط لمعيدى التأمين قدرها 50 مليون جنيه بنهاية العام الماضى المنتهى 31 ديسمبر مقارنة بأقساط قيمتها 34 مليون جنيه عن عام 2019

تعرف على ابرز شركات الإعادة المتعاقدة مع apex

وأشار العضو المنتدب لـ”apex” إلى أن شركته متعاقدة مع اكثر من 20 شركة اعادة تأمين غالبيتها من ذوى التصنيف الأول”FIRST CLASS ” مثل سوق اللويدز الإنجليزى و”سويس رى” و”ميونخ رى” و “بارينتس ري” و”بريكشاير هاثاوى” لإعادة التأمين بدبى و QBE و”كونتينتال ري” النيجيرية.

وتابع أن شركته تستهدف تحقيق 140 مليون جنيه أقساط لمعيدى التأمين خلال الـ3 سنوت المقبلة وذلك من خلال التعامل مع اكثر من 18 شركة تأمين على الممتلكات فى السوق المحلية واكثر من 20 شركة اعادة عالمية بالخارج .