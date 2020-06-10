شركة «APEX مصر» ترصد تجارب بعض الدول لدعم أنواع التأمين فى ضوء أزمة كورونا

قال خالد السيد العضو المنتدب لشركة “Apex” – مصر لوساطة إعادة التأمين، إن هناك تجارب لبعض الدول لدعم بعض أنواع التأمين فى ضوء أزمة وباء كورونا “كوفيد- 19” المستجدّ. APEX

ولفت رئيس “APEX” – مصر إلى أن هناك دعمًا لبعض أنواع التأمين فى ضوء أزمة كورونا مثل ولاية نيويورك التى أدخلت منذ أيام قليلة قانون التأمين ضد مخاطر الأوبئة لعام 2020.

وأشار إلى أن هذا القانون بمثابة دعم فيدرالي للتأمين ضد انقطاع الأعمال المتعلقة بالوباء على غرار قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب.

مشاركة شركات التأمين فى برنامج الدعم الحكومى طواعية

وأوضح السيد أن مشروع قانون التأمين الجديد ضد مخاطر الأوبئة يخلق برنامجًا تكون فيه مشاركة شركات التأمين طواعية. خالد السيد العضو المنتدب لـ”APEX”- مصر

وأضاف أن شركات التأمين التي تشارك فى تأمين خطر إنقطاع الأعمال المتعلقة بالأوبئةbusiness interruption وتغطية إلغاء الحدث، event

cancellation وسيتم تعويضهم من قِبل الدعم الفيدرالي عن بعض خسائرهم.

شركات التأمين تدفع 5% من الخسائر المؤمَّن عليها

وتابع أنه لن يتم دفع أي خسائر في إطار البرنامج حتى تتجاوز الخسائر المؤمّنة للصناعة الإجمالية 250 مليون دولار أمريكي.

وستكون الحصة الفيدرالية من الخسائر 95% من الخسائر المؤمّن عليها، فيما يجاوز تحمل كل شركة تأمين المحدد بموجب البرنامج.

وأكد أنه يتم تعريف تحمل شركة التأمين على أنه “قيمة الأقساط المكتسبة المباشرة لشركة التأمين المشاركة خلال السنة التقويمية السابقة مباشرة، مضروبة بنسبة 5%.

ويحدد مشروع القانون سقفًا إجماليًّا سنويًّا بقيمة 750 مليار دولار للتعويض الفيدرالي إذا تجاوزت الخسائر الحد الأقصى، يؤذن لوزير الخزانة بتحديد توزيع مدفوعات تناسبية تتجاوز الحد الأقصى.

يتضمن مشروع القانون مواد تتعلق بتغطية إلغاء الأحداث بالإضافة إلى انقطاع الأعمال.

ولفت إلى أنه تم توسيع تأمين إلغاء الحدث في هذا القانون من مسوّدة سابقة لتشمل أنواع الأحداث الإضافية، مثل المسابقات والأحداث الرياضية وإنتاج الأفلام والتليفزيون وعروض الجوائز التي لم يتمّ إدراجها من قبل.

دعم تأمين الائتمان بضمان الحكومة حتى 10 مليارات استرلينى

وقامت الحكومة الإنجليزية بدعم تأمينات الائتمان التجاري بضمانة حكومية تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني؛ وذلك لضمان توافر هذه التغطية حيث بدأ كثير من الشركات الإحجام عن توفير هذه التغطية أو توفيرها بأسعار لا تستطيع الشركات تحملها نظرًا للتأثر الشديد لهذا النوع من التأمينات بتوقف الأعمال الناتج عن وباء كورونا والذى أدى إلى وجود حالة إعسار مالي لدى الكثير من الشركات.

وتوفر الحكومة الإنجليزية هذه التغطية لضمان استمرار الشركات فى أداء عملها مع الحفاظ على السيولة فى تلك الشركات، وتتوفر هذه التغطية من خلال برنامج إعادة تأمين مدعوم من الحكومة نفسها.

المجر تؤمّن تحديات الطقس للزراعة والمخاطر المالية للأفراد والشركات

وفيما يتعلق بدولة المجر قال العضو المنتدب لشركة “APEX” إن الحكومة تقدمت ببرنامج لتأمين الأزمات فى قطاع الزراعة، وتعتمد التأمينات الزراعية فى دولة المجر على تأمين تحديات الطقس من خلال ثلاثة معايير متفق عليها مسبقًا Parametric Triggers ومن خلال القانون الجديد تم إضافة تغطية الخسائر الناجمة عن اضطرابات السوق، وكذلك أمراض النباتات والحيوانات.

وهناك تجربة سابقة، ولكنها كانت قبل حدوث وباء كورونا في عام 2018، دخلت شركة Munich Re فى شراكة مع شركة Metabiota لإنشاء ما يُعرَف بـPathogenRX، وهو حل تكميلي لمخاطر الوباء الكمي والتأمين يوفر الحماية المالية للشركات وعملياتها العالمية.

وأوضح أنه باستخدام محفزات مباشرة مثل الوفيات أو الإصابات في منطقة محددة، توفر الوثيقة حماية من الخسائر التي يمكن أن تجعل المؤمَّن عليه ككل في حال الخسارة التي يمكن إثباتها.

ويمكن أن تكون الوثيقه مصممة خصيصى للعميل الفردي لتوفير تغطية لنفقات محددة أو مناطق جغرافية أو أنواع من الأمراض أو أجزاء من السنة التقويمية.

تشمل الفوائد الرئيسية للوثيقة القدرة على نمذجة وتقدير مخاطر الجائحة والوباء من خلال قاعدة بيانات Metabiota الشاملة للأمراض المعدية، بالإضافة إلى حماية التأمين ضد الخسارة المالية الناجمة عن خطر الوباء أو الوباء لبرامج السفر/ الدراسة الدولية في الخارج، وبرامج البحوث، والإيرادات ذات الصلة.

ومن بين الايجابيات تغطية واحتفاظ متغير ومرن حسب ظروف كل عميل فالصناعات المستهدفة لهذا المنتج هي الضيافة والترفيه، السفر والسياحة، الطيران الكيانات العامة، التعليم، العقارات، الرياضة والأحداث وتجارة التجزئة/ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات.