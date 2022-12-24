شركة «APEX فارما» للأدوية تحقق 1.3 مليار جنيه مبيعات في 6 شهور

حققت شركة « APEX فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات «APEX فارما» إلى 2 مليار و131 مليون جنيه في السوق المصري خلال عام 2021

ووقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي، عقدًا مع الشركة، لاستئجار أرض صناعية بمساحة 49,900 متر مربع تقربيًا لإنشاء مصنعًا لإنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية.

و أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مالتي ايبكس فارما، الدكتور مجدي علبة عـن سعادته بتوقيع العقد، موضحًا أن شركة مالتي ايبكس فارما شركة مساهمة سعودية تمتلك شركة ايبكس فارما مصر80 في المائة من أسهمها، بشراكة مع رجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير ببقية الأسهم.

وأضاف في تصريحات لموقع الشركة، أن الاستثمار في الوادي الصناعي، يأتي في إطار خطط الشركة للتوسع خاصة السوق السعودي، والـذي يمثل الحصة الأكبرمن صناعة الأدوية في منطقة الخليج العربي، بحسب قوله.

وتأمل الشركة أن تواكب وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة الجديد بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيوفر الفرصة الإنطلاق لكافة الأسواق العالمية.



فى سياق متصل، توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

كما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.