شركة Apex الراعي الحصري للتعليم عن بعد بمعهد التأمين في مصر

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة apex- مصر لوساطة إعادة التأمين، عن توقيع عقد رعاية “حصرى” مع “معهد التأمين” فى مصر لتحمُّل تكلفة التعليم عن بُعد “أونلاين” طوال العام. وقال السيد إنه إيمانًا من شركة “apex” لوساطة التأمين بأهمية تطوير العنصر البشرى بشتى الطرق قررت رعاية التعليم عن بُعد

فى معهد التأمين لعدة سنوات؛ وذلك بهدف تطوير كوادر القطاع دون انقطاع أو تأثر بالسلب، خاصة فى ظل الظروف التي فرضها وباء “كورونا”.

الهدف الأساسى تأهيل المورد البشرى لأعلى المستويات الفنية

وأشار إلى أن “apex” قامت بعمل عقد رعاية آخر لإحدى قاعات الدراسة بمعهد التأمين بكل تجهيزاتها؛ وذلك حرصًا على استكمال العملية التأمينية بشكل مباشر وأداء الاختبارات فى توقيتاتها.

وأوضح أن شركته عندما اتخذت قرار الرعاية للتعليم عن بُعد وإحدى قاعات الدراسة، كان الهدف الرئيسى تأهيل الكوادر التأمينية بشكل فني وسلوكي يرفع من المستوى المهني للمورد البشري الذى يعد أهم عنصر فى العملية التأمينية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة للمستوى المرجوّ.

ومن المعروف أن فلسفة معهد التأمين تتمثل في ترسيخ المبادئ والأسس العلمية والتطبيقية لمختلف جوانب النشاط التأميني، والتي يجب الإلمام بها من قِبل العاملين في قطاع التأمين؛ حتى يقوموا بأداء مهمتهم بأعلى كفاءة ممكنة، إلى جانب استعداده الشخصي ومؤهلاته الذاتية.

استهداف الشراكة الإستيراتيجية للخدمات المتخصصة بأسواق التأمين

ولفت إلى أن المعهد يحرص بصورة مستمرة على تحقق الهدف الذى يدعمه الالتزام العلمي والمهني؛ ليس فقط تجاه عملاء التأمين الحاليين والمرتقبين، ولكن أيضًا تجاه جميع المتعاملين فى سوق التأمين وأجهزته المعاونة.

وفى تصريحات سابقة لمحمد الدشيش، الرئيس التنفيذى للمعهد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين والمعهد يتطلعون إلى إيجاد قوة عمل منتِجة ومستقرة وفعالة، ومن ثم الإسـهام في الارتقاء بمسـتوى الأداء المهني والإداري والتخصصي والسلوكي فى السوق، وأن نكون شـركاء إستراتيجيين فاعلين في كل الخدمات المتخصصة التى تحتاج إليها أسواق التأمين.

وأشاد الرئيس التنفيذى للمعهد بتعاون شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين للنهوض بالسوق المصرية عن طريق دعم التأهيل المهنى للعاملين بالقطاع على أعلى مستوى عالمى.

وأكد أن تطوير العنصر البشرى- كادر التأمين- يمثل الوسيلة الأساسية والأولى في دعم العمليات التأمينية التى تلعب بدورها دورًا مهمًّا وجوهريًّا في حماية رءوس الأموال المادية والبشرية للمجتمع من ناحية، ودعم التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى.