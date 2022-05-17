شركة AmiViz تنظم مؤتمر الكشف عن أحدث تقنيات وحلول مجال أمن المعلومات

نظمت شركة “AmiViz” العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لأعمال الشركات والمؤسسات لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمرها ” Roadshow 2022 AmiViz ” تحت عنوان (أمنك هو مصدر قلقنا) بالقاهرة والشرق الأوسط، وتعد تلك النسخة هي النسخة الثانية من عدة مؤتمرات تنظمها الشركة في عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة لأعمالها في مصر.

حضر المؤتمر العديد من الشركات الهامة والمتخصصة في مجال أمن المعلومات والشبكات مثل شركة “Tenable” وهى شركة متخصصة في مجال اكتشاف الثغرات الأمنية والتي تتواجد في تطبيقات والشبكات المختلفة – شركة “Onapsis” وهى متخصصة في مجال كشف الثغرات الأمنية في قواعد البيانات المتخصصة مثل Oracle & SAP – شركة “Picus” وهى متخصصة في اكتشاف الثغرات الأمنية والاختراقات الامنية المتواجدة في المنظمات والمؤسسات العاملة في جميع القطاعات وإعطاء توصيات لكيفية حلها – شركة “BlackBerry” وهي شركة رائدة في مجال الـ MDM ونقل المعلومات بكافة أنواعها.

كشفت الشركة خلال المؤتمر عن أحدث تقنياتها وحلولها المتطورة في مجال أمن المعلومات من أجل تعزيز الموقف الأمني للمؤسسات بجميع أحجامها و قطاعاتها من قطاع حكومي، مالي، بترولي، اتصالات او القطاع الخاص، والمتمثلة في اكتشاف الثغرات الأمنية والتي تتواجد في تلك المؤسسات والقطاعات المختلفة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن قبل ظهورها.

وتعليقًا على المؤتمر قال “ياسر علي”، نائب الرئيس في مصر والأردن ولبنان والسعودية وإفريقيا لدى AmiViz: “يسعدنا أن نقوم بتنظيم هذا المؤتمر في مصر نظرًا لأن السوق المصري سوق واعد ومتطور للغاية في مجال أمن المعلومات والشبكات، وهو ما يعزز من رؤية مصر 2030 من أجل التحول الكامل إلى مجتمع رقمي، كما يعتبر فرصة لبناء علاقات أوسع وأعمق مع المعنيين بمجال أمن المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”.

وأضاف “علي”: “شركة AmiViz تقدم حلولا أمنية متعددة خاصة بالحواسب والأجهزة المحمولة، مرورًا بأمن المعلومات والشبكات بشكل منفردة أو مجتمعة حسب احتياجات ومتطلبات العميل، وتوفير حلول الكشف والاستجابة الفعلية للثغرات الأمنية، كما تمتاز تلك الحلول بقدرتها على خدمة جميع القطاعات في السوق المحلي والخليجي والعالمي بصفة عامة والمرونة على التعامل مع مختلف متطلبات الشركات، بداية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى العالمية والعاملة بجميع القطاعات المختلفة”.

الجدير بالذكر أن “AmiViz ” توفر تجعل الشركاء على اطلاع جيد باتجاهات وفرص أعمال الأمن السيبراني في المنطقة. وتقدم سهولة في ممارسة الأعمال التجارية وتمكّن شركاء القنوات من توفير نقاط الوصول عن بُعد والحصول على العروض التوضيحية وتتبع مخزونهم وعرض الطلبات والمدفوعات.. إلى جانب توفير تجربة منصة التجارة الإلكترونية على غرار المستهلك، وتقدم أيضًا خدمات واستشارات ذات قيمة مضافة، مع الحفاظ على تواجد ودعم دور العنصر البشري، والذي يعتبر بالغ الأهمية للنظام البيئي بأكمله ودعم شركاء القنوات والعملاء.