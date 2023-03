شركة AM Best تقيم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

قامت شركة AM Best بإقامة ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وجاءت ورشة العمل تحت عنوان: «نظرة موجزة عن سوق التأمين في مصر»، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين وكبرى الشركات العالمية في المجالات المحاسبية والاستشارات بغرض دعم وتعزيز صناعة التأمين المصرية.

وقام علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بافتتاح ورشة العمل، ورحب بقيادات شركة AM Best ووجه إليهم الشكر على اهتمامهم بسوق التأمين المصرية وحرصهم على التواجد مع قيادات السوق في مثل هذه الورشة الهامة، كما ألقى الضوء على أهمية التصنيف الائتماني، ليس فقط لشركات إعادة التأمين، وإنما أيضًا لشركات التأمين المباشر، حيث إنه يساهم في تدعيم موقف الشركة في السوق التي تتعامل فيه.

وقام فاسيليس كاتسيبيس؛ مدير عام تطوير السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا بشركة AM Bestبإلقاء الكلمة الافتتاحية لشركة AM Best والتي بدأها بتقديم الشكر لرئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة للشركة بالاجتماع مع قيادات التأمين بالسوق المصرية.

وأضاف أن الغرض من ورشة العمل؛ عرض توقعات قطاع إعادة التأمين العالمي والقضايا الرئيسية التي ستؤثر على شركات التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا على عرض وجهات النظر حول الوضع الحالي لصناعة التأمين في مصر، وإلقاء الضوء على معيار التصنيف الوطني الذي تقترحه AM Best في سوق التأمين المصرية، والذي قامت الشركة بطرحه للتعليق من قبل الأطراف المعنية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها في الخامس عشر من فبراير 2023 وحتى الثامن والعشرين من مارس 2023.

وتحدثت كاثرين توماس؛ مدير أول التحليلات بشركة AM Best، من خلال إلقاء الضوء على آفاق واتجاهات سوق إعادة التأمين العالمية والإقليمية، حيث قامت بعرض العديد من التغيرات الاقتصادية الهامة التي تطرأ على أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأسواق الناشئة، مثل مصر، وبيّنت أن النقاط الإيجابية التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط هي زيادة الطلب على إعادة التأمين ورغبة الشركات المسندة في الحصول على طاقات استيعابية كافية لحجم أعمالهم.

وعرض ستانيسلاف ستويف؛ محلل مالي بشركة AM Best، مقارنة بين سوق التأمين العالمية وسوق التأمين في منطقة الشرط الأوسط، ومن خلال تلك المقارنة تم إيضاح الإيجابيات التي تتمتع بها سوق التأمين في الشرق الأوسط، وخاصة مصر.

وبيّن أن سوق التأمين المصرية تعد من الأسواق الواعدة في النمو، بسبب زيادة الكثافة السكانية والتأمينات الإجبارية التي يتم تطبيقها داخل السوق، خاصة بعدما بدأت السوق في اتخاذ خطوات واسعة نحو التحول الرقمي خاصة بعد أزمة كورونا (كوفيد19)، حيث اتجهت العديد من الشركات إلى تحسين أنظمة المبيعات عن طريق الإنترنت، مع وجود العديد من التعديلات الرقابية التي تدعم نمو سوق التأمين المصرية، وخاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد.

القسم الثالث من ورشة العمل

وألقى ماهيش ميستري؛ مدير أول أبحاث وتحليلات معايير التصنيف الائتماني بشركةAM Best، الضوء على معيار التصنيف الوطني الذي تقترحه AM Best في سوق التأمين المصرية، من خلال عرض مزايا هذا المعيار الجديد، من خلال التركيز على خصائص السوق المحلية، وإتاحة المقارنة بين شركات التأمين، والمساعدة في عدم التأثر بالمخاطر التي قد تتعرض لها الدولة.

وقام نايك تشارترس بلاك؛ العضو المنتدب لتطوير السوق بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة، بإلقاء الكلمة الختامية لورشة العمل موجهًا الشكر للاتحاد المصري للتأمين وللحضور.