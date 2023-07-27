شركة «Air Canada» تجدد تعاقدها مع مصر للطيران للخدمات الجوية

استمرارًا لخطة الناقل الوطني مصر للطيران لتوسيع قاعدة عملاء ووكلاء الشركة من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم، حصلت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada.

وفى هذا السياق، قام وفد من شركة “Air Canada” بزيارة تفقدية لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية تم خلالها تقييم وتجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى وجاء هذا التجديد نتيجة ثقة شركة “Air Canada” فى جودة الخدمات المقدمة من شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلال العامين الماضيين وذلك بعد اجتياز كافة المراجعات.

ومن جانبه، أكد حاتم ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية أن شركة “Air Canada ” تعد من أهم عملاء الشركة الحاليين وتأتى من ضمن عشرين شركة طيران دولية أخرى تقوم شركة مصرللطيران للخدمات الجوية بتقديم خدماتها لها، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى تلبية كافة احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لنظم الجودة والسلامة الأمر الذى يساعد فى جذب مزيد من العملاء، كما أن النماذج المطلوبة فى التعامل مع العملاء تتفق مع المعايير الدولية ونظم الجودة الشاملة التى تطبقها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حاصلة على شهادة ISO 9001/2015

و ISO 22000/2018، وتقدم الشركة كل أنواع الخدمات الجوية للعديد من شركات الطيران الدولية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.