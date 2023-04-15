شركة AIG تشهد العائد الأعلى لحقوق حملة أسهم التأمين لعام 2022

ساهمت خسائر الكوارث الطبيعية في انخفاض العائد على حقوق حملة الأسهم لشركات التأمين اليابانية الكبرى، بينما شهدت شركة AIG أعلى عائد على حقوق حملة الأسهم بنسبة 21% للسنة المالية 2022 وبارتفاع ملحوظ عن الفترة السابقة، ويرجع ذلك إلى انخفاض النسبة المركبة وارتفاع أرباح الاستثمار.

ويذكر أن المجموعة الأمريكية الدولية AIG (American International Group)، شركة تأمين أمريكية متعددة الجنسيات مع أكثر من 88 مليون عميل في 130 بلدًا، وتعمل من خلال 3 قطاعات هي حوادث الملكيات، والحياة والتقاعد، والشركة المتحدة للضمان (UGC)، وتقدم الشركة لحوادث الملكيات منتجات التأمين للعملاء الأفراد والتجارية والمؤسسية، وتوفر “الحياة والتقاعد” التأمين على الحياة وخدمات التقاعد في الولايات المتحدة، بينما تركز UGC على تأمين كفالة الرهن العقاري والتأمين على الرهن العقاري، كما تقدم المجموعة الخدمات المالية في عمليات أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك الاستثمار المباشر والمصالح المحتفظ بها.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن انخفاض متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 10٪ في السنة المالية 2022 (مقارنة بالسنة المالية 2021 التي بلغت 12.6٪)، وعزى ذلك إلى انخفاض قيمة الاستثمار غير المحقق نتيجة انخفاض أسواق الأسهم، بعدما كان هو المحرك الرئيسي في الانخفاض الملحوظ في العائد على حقوق حملة الأسهم من قبل الارتفاع الملحوظ الاستثنائي في شركتي Cincinnati وMarkel بنسبة 18.5% و21.8% على التوالي.

وأضاف اتحاد التأمين خلال نشرته الأسبوعية أن حقوق حملة الأسهم قد انخفضت بمتوسط 27٪ في السنة المالية 2022، وقد شهدت أوروبا بمفردها انخفاضًا بمعدل (-36٪) وشركة جلوبال لإعادة التأمين شهدت أكبر انخفاض بمعدل (-33٪)

وبيّن الاتحاد أن الدافع الرئيسي لانخفاض حقوق حملة الأسهم هو الخسائر غير المحققة في المحافظ الاستثمارية للشركات، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة والركود الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات والأسهم المملوكة لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح أن الانخفاض الأكبر في حقوق حملة الأسهم على مدار عام 2022، كان خلال الأشهر التسع الأولى، لا سيما في الربعين الثاني والثالث من العام.