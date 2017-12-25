شركة Afrises تفوز بتوريد 100 ألف عداد كهربائى لأوغندا

المال ـ خاص:قال ﺭﺋﻴﺲ شرﻛﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ «Afrises »، ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ، إن شركته فازت بمناقصة لتوريد 100 ألف عداد كهربائى فى أوغندا، بتكلفة استثمارية، تصل إلى 36 مليون جنيه.أوضح حمدى فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة فازت بالعقد بعد منافسة مع شركات كبيرة، وتصل تكلفة ال

المال ـ خاص:

قال ﺭﺋﻴﺲ شرﻛﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ «Afrises »، ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ، إن شركته فازت بمناقصة لتوريد 100 ألف عداد كهربائى فى أوغندا، بتكلفة استثمارية، تصل إلى 36 مليون جنيه.

أوضح حمدى فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة فازت بالعقد بعد منافسة مع شركات كبيرة، وتصل تكلفة العقد الواحد إلى 20 دولاراً، بإجمالى 2 مليون دولار، موضحاً أنه من المرتقب أن توقع العقود النهائية للمشروع خلال يناير المقبل.

أشار إلى أن تمويل المشروع عبر بنك باركليز الإنجليزى، وتتفاوض الشركة مع مصنع المعصرة التابع للقوات المسلحة المصرية، لتوريد العداد التى تصنع هناك، لزيادة حجم أعمال المصنع.

أوضح حمدى أن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 2018 إلى 500 مليون جنيه، بزيادة 4 أضعاف عن العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة، نفذت حجم أعمال داخل السوق المحلية، يصل إلى 110 ملايين جنيه العام الجارى، متوقعا وصول إجمالى الطاقة المنتجة من مشروعاتها العام المقبل إلى 25 ميجاوات.

أضاف أن الاتفاق مع مصنع المعصرة للاستفادة من اتفاقية الكوميسا التى تمنح الحوافز، موضحاً أن مدة توريد العدادات خلال 3 أشهر على الأكثر، ضمن بنود العقد، الذى يوقع مع الحكومة الأوغندية، التى تستهدف التوسع فى تركيب العدادات للمستهلكين.كشف حمدى عن أن شركته تخطط لاقتحام السوق الأفريقية، لتنفيذ حجم أعمال يصل إلى 300 مليون جنيه، فى إثيوبيا، وأوغندا، والسودان، فى مشروعات محطات شمسية لرى الأراضى، عبر استخراج المياه من الآبار، مشيرا إلى أنها تستهدف اقتحام السوق السعودية، عبر مشروعات تشغيل آبار لرى الأراضى.

قال إن شركته تنافس على عدد من المشروعات الشمسية فى مشروع المليون ونصف فدان فى محافظات الصعيد، وانتهت من تنفيذ 12 محطة طاقة شمسية، للمحطات الشمسية التى تستخدم فى الآبار الخاصة باستخراج المياه، لرى الأراضى الزراعية، ومحطات تحلية مياه البحر.

فازت الشركة بمحطة شمسية منذ أيام فى محافظة المنيا، بتكلفة مالية تصل إلى مليونى جنيه، وبقدرة تصل إلى 100 حصان، لرى 2500 فدان.