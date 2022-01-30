شركة AFG تطلق مشروع SkyBridge Hotel العاصمة بمبيعات 300 مليون جنيه

طرحت شركة (AFG) العقارية أحدث مشروعاتها وأول فندق متكامل (تاور كامل 5 نجوم) بالعاصمه الادارية الجديدة بقيمة بيعية تتجاوز 300 مليون جنيه.

قال صلاح الدين الهلالى ، رئيس مجلس إدارة شركة (AFG) ، أن شركته لها السبق فى إنشاء أول فندق متكامل بمبنى ومدخل منفصل بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 4270 مترا مربعا بعدد أدوار 12 دورا بواقع 113 غرفة.

شركة الإدارة

وكشف الهلالى عن التعاقد مع شركة (Facil) لإدارة وتشغيل الفنادق العالمية، والتى تدير أكبر الفنادق (موفنبيك راديسون وهيلتون واخرين) لإسناد عملية إدارة وتشغيل الفندق وتأجير الغرف لها.

ويأتى هذا التحالف فى إطار رؤية AFG واستراتيجيتها المبنية على تنويع محفظتها الاستثمارية واختيار أكبر الشركات العالمية لتقديم خدمات مشروعاتها سواء التشغيلية أو الهندسية أو التنفيذية من أجل تعزيز ومضاعفة القيمة الاستثمارية والبيعية للمشروع.

أنظمة سداد مرنة

وقال الهلالى إن شركة AFG عملت على توفير نظم تقسيط مرنة تصل لـ 12 عامًا وأقل نسبة تحميل بالعاصمة الإدارية تصل لـ 28% وأقل سعر متر يبدأ من 27 ألف جنيه كامل التشطيبات ومفروش بالكامل.

ويشتمل الفندق على كل ما تتطلبه هذه النوعيه من المشروعات (كلوب هاوس) (حق امتياز العلامات التجارية العالميه) (خدمات صيانه ونظافه) (جيم وسبا وساونا) مطعم معلق.

وتابع: المشروع صمم بعناية ليكون علامة مميزة فى منطقة الداون تاون حيث روعى فى تصميم مساحات المشروع استيعاب المساحات التجاريه والإدارية المختلفه فى مبنى واحد ويستوعب الشقق الفندقية العالميه فى مبنى آخر منفصل يربطهم جسر معلق لتوفير الخصوصية.

ويتوسط المشروع منطقة الداون تاون ليكون فى قلب الأعمال التجارية بين الكيانات العالمية والمحلية ليقدم خدمات لا مثيل لها ضمن أكثر المواقع تميزًا على المحور الغربي لوسط المدينة الذى يربط بين النهر الأخضر والحى الحكومى وسهولة الوصول لسوق الذهب ومحطة المونوريل وفندق الماسة.

موقع مميز

كما تم تحديد موقع المشروع بعنايه بحيث يمكن للمقيمين والمالكين الاستمتاع بإطلالة ثلاثية على أكثر العلامات المميزة فى الداون تاون بما فى ذلك الممر السياحى والمناظر الطبيعيه الخضراء والطريق الرئيسى ليعكس تصميم (SkyBridge Hotel) ما يعد به عملائه ليربط بين التطلعات والواقع ليفتح بوابه جديدة لنموذج أعمال مختلف.

وكشف الهلالى عن التعاقد مع المكتب الاستشارى الهندسى (DCI+) لعمل التصميمات الهندسية والإنشائية للمشروع.