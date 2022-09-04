شركة «Adq» تتفاوض مع «هيليوس» و«لوراكس» للاستحواذ على «مصر هاى تك» للبذور

علمت «المال» أن «أبوظبى القابضة» (adq) تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع صندوقى «هيليوس بارتنرز» و«لوراكس كابيتال» للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة «مصر هاى تك الدولية» للبذور، المملوكة لهما.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المفاوضات تتم حاليًا بين الجانبين، وتجرى عمليات الفحص النافى للجهالة، علمًا بأنه فى حالة تنفيذ الصفقة فستكون شركة «مصر هاى تك» أول استثمار لصالح adqالقابضة فى هذا المجال.

وتابعت أن «مصر هاى تك» مملوكة بنسبة %96.7 لكل من «هيليوس إﻧﭭستمنت بارتنرز» للاستثمار المباشر التى تركز أعمالها على أفريقيا، و«لوراكس كابيتال بارتنرز» التابعة لصندوق المشروعات المصرى الأمريكي، وجارٍ دراسة صفقة الاستحواذ حاليًا مع الطرفين.

وتأسست «مصر هاى تك» عام 1993، وهى تعمل بتطوير وإنتاج الذرة الصفراء وبذور الهجين البيضاء والحبوب الرفيعة والحلوة والخضراوات فى مصر، وتمتلك مجموعة من الأصول الوراثية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى تستخدم لدعم توسعات الشركة على مستوى القارة.

يذكر أن شركتى الاستثمار هيليوس إنفستمنت بارتنرز، ولوراكس كابيتال بارتنرز، أعلنتا خلال عام 2019 الاستحواذ على %96.7 من شركة مصر هاى تك الدولية للبذور.

وقال جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصرى الأمريكي، آنذاك إن هذا الاستثمار سيحسن من الرقعة الزراعية فى مصر.

وتأسست «adq القابضة» فى عام 2018، وهى شركة استثمارية قابضة فى إمارة أبوظبي، تمتلك محفظة واسعة بقطاعات متنوعة مثل الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

ونفذت شركة أبو ظبى القابضة الإماراتية «ADQ» قبل عدة أشهر عمليات شراء حصص بخمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 13 أبريل الماضى حصصًا فى البنك التجارى الدولى، وشركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وفورى للمدفوعات الإلكترونية.

كما أعلنت مجموعة «أغذية» التابعة لـ adq خلال شهر يوليو الماضى عن موافقة مجلس إدارتها على المضى قدمًا فى صفقة الاستحواذ الاستراتيجى على حصة %60 فى مجموعة عوف، المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية فى مصر.