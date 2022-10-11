شركة «ADC» العقارية تستهدف الوصول بحجم استثماراتها لملياري جنيه خلال 2023

تعتزم شركة ADC DEVELOPMENTS الوصول بإجمالي استثماراتها بالسوق العقارية لنحو ملياري جنيه خلال العام المقبل، وذلك من خلال تطبيق خطتها التوسعية لإطلاق مشروعين جديدين.

قال المهندس هيثم عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة ADC DEVELOPMENTS، إن المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا تتضمن فرصًا استثمارية واعدة لجميع الشركات الجادة، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المنفصلة في التجمع الخامس، ومصر الجديدة ومدينة نصر، كما قامت بتنفيذ منتجعين سياحيين في شرم الشيخ، بالإضافة لمشروع “قطامية بريز” في القاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة أو الساحل الشمالي، حيث لا تزال الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تحقق التنوع في محفظة مشروعاتها، كما تلبي احتياجات العملاء وتتناسب معهم، لافتا إلى التركيز على الدراسات السوقية التي تربط بين المنتج العقاري الذي تنفذه الشركة والعملاء المستهدفين من المنتج.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروع VERA TOWER بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وهو مشروع تجاري إداري، والذي تم تسويق المرحلة الأولى منه في وقت قياسي، وتطلق الشركة حاليا المرحلة الثانية من المشروع بمساحات وأنظمة سداد تنافسية.

هيثم عفيفي رئيس مجلس إدارة الشركة

وأكد أن التنفيذ الدقيق والسريع أحد المحاور التي تقوم عليها استراتيجية عمل الشركة للوفاء بتعاقداتها تجاه العملاء ومصداقيتها بالسوق العقارية، حيث بدأت الشركة تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع، وتم التعاقد مع مكتب صبور للاستشارات الهندسية ليكون استشاري هندسي للمشروع، وذلك ضمن خطة الشركة للتعاون مع الكيانات القوية في كافة تفاصيل المشروع ليتم تنفيذه بالجودة والمواصفات المحددة والمتميزة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يتم من خلال شركة العفيفي للمقاولات وهي شركة شقيقة تمتلك خبرة قوية في مجال الإنشاءات والمقاولات ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات لصالحها ولصالح الغير، مما يعكس الاهتمام بالتفاصيل والجودة في المشروع من خلال شركة تمتلك سابقة أعمال قوية في مجال الإنشاءات.