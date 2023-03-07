شركة «ACUD» : الحياة تدب في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن بدء توافد عدد من الأسر المصرية للعيش في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً بالحي السكني الثالث.

وأكدت شركة العاصمة – فى بيان لها – أن الحي الثالث يتوافر فيه جميع الخدمات الأساسية المطلوبة وبغرض خدمة السكان وباقي المناطق.

وذكرت شركة العاصمة ACUD أنه تم البدء في تشغيل خط ومسار للنقل الداخلي يمر بكافة مناطق الحي ويبدأ من محطة الثقافة والفنون الخاصة بالقطار الكهربائي “LRT” ثم محطة مدينة المعرفة – جهاز تنمية العاصمة الإدارية – الجامعات الأوروبية – المدينة الرياضية – ميدان MU 23 – طريق بن زايد شمال الشمالي ثم العودة إلى محطة الفنون والثقافة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تشغيل عدد 2 خط نقل داخلي بداية من هذا العام لخدمة مناطق الثقافة والفنون والحي الحكومي وحي المال والأعمال.