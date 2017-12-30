شركة ACT تحقق حجم أعمال بقيمة 850 مليون جنيه في 2017

المال ـ خاص:نجحت شركة الحاسبات المتقدمة ACT في تحقيق حجم أعمال خلال العام 2017 يصل إلى 850 مليون جنيه بمعدل زيادة يقدر بـ 160 مليون جنيه مقارنة بعام 2016 وبنسبة نمو تقدر بـ 22%.قال حازم منسي، مدير قطاع التسويق بالشركة إن الشركة حققت توسعات في عدد من القطاعات أبرزها القطاع الحكومي والبترول والاتص

المال ـ خاص:

نجحت شركة الحاسبات المتقدمة ACT في تحقيق حجم أعمال خلال العام 2017 يصل إلى 850 مليون جنيه بمعدل زيادة يقدر بـ 160 مليون جنيه مقارنة بعام 2016 وبنسبة نمو تقدر بـ 22%.

قال حازم منسي، مدير قطاع التسويق بالشركة إن الشركة حققت توسعات في عدد من القطاعات أبرزها القطاع الحكومي والبترول والاتصالات والسياحة، وهو ما أحدث القفزة النوعية في حجم عمليات الشركة خلال العام 2017، مشيراً إلى أن الشركة حافظت على معدلات النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بنسب تتراوح بين 20-22% وهو ما ساعدها في ضم عملاء جدد إلى قائمة عملائها الحاليين والذين بلغوا 250 عميل جديد “.

وأضاف أن آكت باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الحلول المتكاملة في مصر والمنطقة العربية تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية من خلال المساهمة في مشروع البنية التحتية الموحدة ، ومشروع مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية ، ومشروع التحكم الذاتي CCC”.

وعن استراتيجية الشركة خلال العام الجديد قال :”إن الشركة ستعلن رسمياً خلال يناير 2018 عن انطلاق شركتها الجديدة العاملة في مجال السوفت وير وستقوم بتقديم تطبيقات صناعية متخصصة في عدد من القطاعات التى تعتمد على حلول الحوسبة السحابية ، خاصة بعد التعاون الاستراتيجي بين ACT ومايكروسوفت في تجهيز التطبيقات لتظهر على السحابة سواء داخل مصر او خارجها ، كما ستطلق الشركة فرعها الجديد في العاصمة الفرنسية باريس لخدمة الدول الاوروبية وأبرزها : فرنسا ، اسبانيا ، بلجيكا ، المانيا ، هولندا ، بعد أن افتتحت فرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة الخليج والسوق الاسيوي حيث يعمل في هذا الفرع قرابة 20 مهندس وتقني والذي تم افتتاحه في عام 2017 ومقرر له أن يحقق حجم اعمال بنهاية عام 2018 يصل إلى 100 مليون جنيه “.

واستطرد مدير قطاع التسويق بشركة ACT قائلا : “إن الشركة وقعت اتفاقية تعاون ثلاثية مع جنرال اليكتريك ، HPE لتصبح “اكت” هي الشريك الحصري في حلول إنترنت الاشياء IOT ، الأمن المعلوماتي ، وكترجمة حقيقية لزيادة عمليات الشركة اتخذت الشركة خطوات ايجابية للتحول إلى شركة قابضة على مرحليتن ، فبحلول عام 2020 يكون قد تم اكتمال هذا التحول ، والتفكير في طرح نسبة من اسهم الشركة في البورصة المصرية ” .

وأوضح أن اكت قد أعلنت خلال عام 2017 عن انطلاق شركة AGS وهي شركة متخصصة في تقديم الحلول المتكاملة للقطاع الفندقي ، بالإضافة لشركة AGS دبي ، وتأكيداً على نمو أعمال الشركة فقد بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام 2017 إلى 500 موظف ، وتم خلال هذا العام التركيز على ضخ دماء جديدة في الشركة من خلال تدريب وتعيين عدد من الخريجين الجدد ، وتتماشا هذه الخطوة مع ما تقوم به اكت من إطلاق “اكت اكاديمي” مطلع عام 2018 كأول اكاديمية متخصصة لتدريب الخريجين والحاقهم بالعمل في شركة اكت او مع عملاء الشركة والمخطط لها ان تقوم بتدريب 100 خريج خلال العام الاول من انطلاقها “.

واختتم منسي حديثه قائلا : “إن الشركة تسعى إلى الوصول بحجم أعمالها خلال عام 2018 إلى 1.1 مليار جنيه ، كما تعتزم افتتاح فرعاً جديداً لها بمحافظة جنوب سيناء ليصبح أول فرع للشركة خارج القاهرة ويقوم بخدمة القطاع السياحي والفندقي في هذه المحافظة “.