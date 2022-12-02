شركة «ABS» تستهدف 30% نموا والتوسع في خدمات إنترنت الأقمار الصناعية

قال محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة “ABS” لحلول الاتصالات المتكاملة “، إنها بدأت نشاطها فى مصر منذ عام 1991 وقبل عامين بدأت نشاطها فى مجال الاتصالات بالأقمار الصناعية وكذلك التصوير عبر الأقمار الصناعية، وتقدم الشركة خدماتها للكثير من القطاعات فى البترول والطاقة وشركات الأدوية والقطاعات المالية.

وأوضح أن “ABS” لديها ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات لتقديم خدمات الأقمار الصناعية بما فيها الإنترنت، وتستخدم جميع الأقمار الصناعية، ولديها علاقة قوية بشركة طيبة الوطنية وكذلك النايل سات وكذلك تتعامل مع الكثير من الأقمار الصناعية المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن الشركة تتعاون أيضا مع شركة “وان ويب” العالمية وتقدم خدمات “B2B” للأعمال فى المناطق النائية ولا تقدمها للأفراد، لافتاً إلى أن خدمات الـ “ADSL” للأفراد تكون أقل تكلفة لذلك لا يقبل الأفراد على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأن تكلفة الأقمار الصناعية أعلى، ولكنها أفضل كثيرا للشركات والمؤسسات الحيوية الهامة.

وأضاف أن شركة “ABS” تقدم حلولا متكاملة فى مجال “الداتا سنتر” والكثير من الأعمال المتكاملة.

وذكر أحمد صابر نائب رئيس مجلس إدارة شركة “ABS” أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يكون هو الحل الوحيد للمناطق النائية وليس مرتفع التكلفة بشكل كبير جدا، كما يظن البعض حيث تكون التكلفة قرابة ضعف تكلفة الإنترنت الثابت، ولكنها تتميز بالاستمرارية والقوة والثقة لذلك تلجأ إليها القطاعات والمؤسسات الأكثر حيوية لضمان عدم انقطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ورأي أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يستطيع أن يخدم المبادرات الحكومية مثل “حياة كريمة” إذ يقدم الخدمات للمناطق النائية عبر ما يسمى “باك هولينج” والذى ينقل الخدمة المركزية لمنطقة نائية ومن ثم يتم توزيعها للمنطقة بأكملها وللأفراد أيضا فى تلك المنطقة النائية وسيشهد السوق تطور تلك الخدمات عبر الأقمار الصناعية الحكومية كما أعلنت الحكومة المصرية فى أكثر من مناسبة.

وأضاف أن الأقمار الصناعية توفر خدمات التصوير لحماية المناطق والمسطحات المائية والمحاصيل الزراعية والكثير من الموارد على المساحات الشاسعة وهناك نظام يستطيع قياس نظام الري التقليدي وترشيد استخدام المياه عبر وضع حساس مراقبة فى الأراضي الزراعية متصلاً بالأقمار الصناعية، كما يمكن متابعة خطوط الغاز الطبيعي لتأمينها عبر القمر الصناعي، والكثير من التطبيقات والخدمات الهامة التى يمكن تقديمها عبر الأقمار الصناعية.

وقال إن مصر لديها 7 أقمار صناعية كما أن هناك أقمارا صناعية صغيرة ستظهر للعمل والاختصاص فى خدمات محددة فقط، ومصر فى ذلك المجال أكثر تطورا من الكثير من دول المنطقة المجاورة.

وألمح الشريف الي أن الشركة تقوم على التمويل الذاتي وهى شركة مساهمة، وتستهدف خلال 2023 تحقيق نسبة نمو تزيد بنسبة 30% عما حققته الشركة خلال العام الحالي رغم الظروف العالمية الراهنة ولم يكن تأثير الأزمة العالمية كبيرا على نشاط الشركة، مؤكداً أنه من واقع اتصاله بأسواق العالم فإن مصر من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة العالمية.

وكشف أن الشركة لديها إيرادات بالدولار من خلال عملائها العالميين وتستخدم تلك الموارد الدولارية فى عمليات الاستيراد الخاصة بها ولديها الاكتفاء الذاتي من الموارد الدولارية دون الإثقال على كاهل القطاع المصرفي المصري، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى التوسع فى الكثير من المجالات المتصلة بنشاطها.

وتوقع الشريف أن يشهد القطاع الصناعي التكنولوجي تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وسوف تدخل الشركة فى تلك المجالات حيث تلقّت الكثير من العروض لتشارك فى عمليات تصنيع عدد من التكنولوجيات الحديثة لدعم التصدير وتوفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وأكد أن الشركة لا تهدف إلى الربح بقدر ما تستهدف التوسع وخدمة الاقتصاد الوطني المصري ولديها نحو 70 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر المصرية على مستوى العالم.