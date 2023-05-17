شركة ABB تطلق مبادرة «كفاءة الطاقة» لدعم القطاع الصناعي لتقليل الانبعاثات

أعلنت شركة ABB – العاملة في تكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية – عن أحدث مبادرتها (حركة كفاءة الطاقة) لأول مرة في مصر بالتعاون مع القطاع الصناعي لترشيد استخدام الطاقة

جاء ذلك خلال مؤتمر بمقر الشركة لاطلاق المبادرة وبحضور المهندس شريف إسماعيل – المدير التجاري لشركة ABB مصر ووسط أفريقيا ونائب رئيس الشركة في مصر، والمهندس أحمد حسن – رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا.

ويعد إطلاق مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) في مصر خطوة محورية نحو الحد من التزايد العالمي لتكلفة الطاقة، الأمر الذي سيعمل على تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر على المشاركة في رفع الوعي والعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا ترشيد الطاقة، لتحقيق أهداف التنمية والتي تدعم في المقام الأول تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن (حركة كفاءة الطاقة) قد شهدت استحسانًا وحماسًا كبيرًا من قبل عدد من الشركات العالمية، حيث شارك بها أكثر من 400 شركة رائدة حول العالم من بينها ميكروسوفت، وDHL، وHoneywell.

ففي ضوء الضغوط التي نشهدها اليوم جراء التغير المناخي واستثمارات الطاقة عالية المخاطر، تتيح مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) منصة للقطاعات المختلفة لمناقشة إنجازاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بالترويج للمصادر المتجددة المجدية اقتصاديًا، وإلقاء الضوء على البدائل القابلة للتطوير مع استعراض أفضل الممارسات التكنولوجية.

وقال أحمد حسن إنه بإطلاقنا لمبادرة (حركة كفاءة الطاقة)، تمكنت شركة ABB من تحقيق إنجاز مهم جديد يضاف لسجلها الحافل الذي يسعى إلى خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

تدرك الشركات التهديد الذي تشكله تكاليف الطاقة المتزايدة على قوة أدائها المالي، لذا تسعى المبادرة إلى تعويض ذلك من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، في حين لا نزال نحاول استغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل.”

يعد قطاع الطاقة جزءًا أصيلًا من الهياكل الاقتصادية للدولة المصرية، فطبقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يسهم قطاع الطاقة بحوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي.

عكفت الحكومة المصرية على تطوير استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ضمانًا لسلامة واستقرار إمدادات الطاقة في ظل المشهد العالمي دائم التغيير. ومن هنا ونظرًا لأهمية الدور التشاركي للقطاع الخاص في تفعيل استراتيجية الدولة، تعكس مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) والتي أطلقتها ABB الإمكانات الوفيرة التي تمتلكها مصر للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

وقال شريف إسماعيل إنه بالنظر لقضايا المناخ التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، أصبح من الضروري أن نخطو خطوات جادة نحو العمل على تخفيف حدة المخاطر وفق خطة شاملة.

وأوضح أنه بتبني حلول موفرة للطاقة تعود بالنفع على المناخ والمؤسسات ، لذلك أطلقنا (حركة كفاءة الطاقة) في مصر لتمكين الشركات والمجتمعات من تعظيم الاستفادة من حلول الطاقة المستدامة، وخفض استهلاك وتكاليف الطاقة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية تباعًا، ومن ثم تحقيق طموحاتها البيئية على أرض الواقع.”

تجدر الإشارة إلى أن شركة ABB نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بدءًا من عام 2019، وذلك بفضل سعيها الدائم لتحقيق كفاءة الطاقة وتطوير ممارساتها الإنتاجية وصولًا لهذا الإنجاز المحقق.