شركة «ABB» تطلق حلا رقميا لخفض انبعاثات الشحن

أطلقت شركة التكنولوجيا أي بي بي «ABB» “ABB Turbocharging Tekomar XPERT Marine” مجموعة رقمية جديدة توفر لمالكي السفن إدارة كفاءة الدفع وتقارير الانبعاثات، مما يتيح تحقيق وفورات مجمعة محتملة للانبعاثات تصل إلى 20٪.

جاء ذلك خلال مؤتمر مارلوج في نسخته الحادية عشر من خلال إحدى الجلسات بالمؤتمر بالإسكندرية، حيث كشف فريق الشركة أن مجموعة المنتجات الجديدة التي وفرتها الشركة تقدم مساهمة كبيرة في إزالة الكربون عن صناعة الشحن، التي تخضع لضغوط تنظيمية لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2050.

وأشار مسئولو الشركة إلى أن الحلول التي تقدمها الشركة تتكون من ثلاث وحدات تغطي المحرك والبدن والمروحة “الرفاص” والانبعاثات، والتي توفر رؤى حول أداء السفن، بناءً على ما يمكن لشركات الشحن اتخاذ قرارات تشغيل أفضل تؤدي إلى توفير الوقود.

وأكدوا أن هذا يساعد السفن على تحقيق تصنيفات محسّنة لمؤشر كثافة الكربون (CII) ، بينما تتيح وحدة الانبعاثات إمكانية التنبؤ بدقة بتصنيف CII وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) ، مما يسمح بدوره بالإبلاغ عن الانبعاثات التي تم التحقق من صحتها مسبقًا ، بما يتماشى مع متطلبات المراقبة والإبلاغ والتحقق (MRV) الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الوحدة النمطية على وظيفة إعداد التقارير الآلية بناءً على بيانات السجل الإلكتروني. بالنسبة لتصنيف CII ومحاكاة ذلك، فهما يعتمدان على معايير التشغيل الرئيسية للسفينة ، بالإضافة إلى البيانات التاريخية .

توفر وحدة الهيكل والمروحة رؤى حول أداء السفينة في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، فإنه يتيح إجراء تقييم دقيق لمتطلبات إزالة القاذورات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على أداء السفينة.

كان قد قال كريستيان كوروتو ، نائب رئيس العملاء الرقميين بالشركة إن التكنولوجيا الجديدة المتمثلة في Tekomar XPERT Marine تعمل على مستوى جديد من خلال إضافة لكفائة السفينة وانخفاضات الانبعاثات الناتجة عنها.

وأضاف كوروتو: “على سبيل المثال ، يمكن تحقيق وفورات في الوقود تصل إلى ثلاثة أطنان يوميًا من خلال تحسين أداء المحركات وحدها، وهو ما يترجم إلى حوالي تسعة أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يوميًا”.