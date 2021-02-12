شركة «ABB» تبتكر حلولا رقمية لتوفير وقود سفن الشحن

أعلنت شركة "ABB" عن ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والبرمجيات المعززة بواسطة الذكاء الاصطناعي تعمل على تكامل البيانات والتحليلات ودعم البيانات التشغيلية فى سفن الشحن بما يتيح توفير ما يصل إلى 10% من الوقود. كما تعمل تلك التكنولوجيا على خفض…

أعلنت شركة “ABB” عن ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والبرمجيات المعززة بواسطة الذكاء الاصطناعي تعمل على تكامل البيانات والتحليلات ودعم البيانات التشغيلية فى سفن الشحن بما يتيح توفير ما يصل إلى 10% من الوقود.

كما تعمل تلك التكنولوجيا على خفض التكاليف، وبالتالي يؤدي إلى زيادة وقت تشغيل السفن وزيادة الكفاءة التشغيلية والاستدامة والمساعدة على الامتثال للوائح البيئية بنسبة تصل إلى 30 %.

ومن المتوقع أن تعمل هذه التقنيات الرقمية الجديدة على تغيير نمط الشحن الدولي في العقود القادمة من خلال إطلاق العنان لقوة التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل وتحقيق كفاءة ومكاسب تشغيلية أفضل.

يلعب النقل المستدام، بما في ذلك السفن البحرية، دورًا مهمًا في الدخول في مستقبل منخفض الكربون. نظرًا لأن الشحن يمثل ما يصل إلى 3 % من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم،.

إن الصناعة البحرية تخضع لضغوط تنظيمية لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2050. وفي هذا الصدد فإن منصة “ABB Ability™ Genix” تعد منصة قابلة للتطوير تتسم بالمرونة الكافية لتلبية احتياجات اليوم بشكل فعال من حيث التكلفة، وقوية بما يكفي لدعم طموحات المستقبل.

كما أنها مصممة لتلبي احتياجات كل من مالكي السفن ممن يخطون خطواتهم الرقمية الأولى وأيضا المستخدمين الحاليين للمنصات الرقمية في مجال الشحن البحري ويتطلعون إلى تطوير نهج أكثر شمولية لإدارة السفن.