شركة 4PX تتعاون مع «جوميا» لتوسيع خدماتها اللوجستية في أسواق القارة السمراء

أعلنت شركة جوميا توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية الصينية 4PX لمساعدتها على توسيع نطاق انتشارها في إفريقيا والاستفادة من إمكانيات شركة جوميا في القارة السمراء. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم أولًا في نيجيريا قبل أن يتم توسيعها تدريجيًّا إلى كينيا ومصر والمغرب خلال الأشهر المقبلة.

وتعقيبًا على هذا التعاون، قال أبورفا كومار، نائب مدير الخدمات اللوجستية “نفخر بإتاحة تقنياتنا وخدماتنا إلى شركة 4PX وتقديم فرص جديدة للشركات الصينية للنمو والانتشار في السوق الإفريقية.

حيث تم تطوير البنية التحتية اللوجستية الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع الأصول المادية والتكنولوجية والشركاء المحليين الأقوياء لتقديم المساعدة والدعم في خطوات التوصيل السلسة عبر البلاد التي نعمل فيها”.

وأضاف كومار “أن توحيد الجهود مع 4PX يعزز مكانة جوميا كشريك مفضل للتوصيل في إفريقيا”.

من جانبه قال ديريك وانج، مدير منتجات التجارة الإلكترونية عبر الحدود لشركة PX Global: يساعد التعاون بين شركتنا مع شركة جوميا على تقوية شبكتنا العالمية وإثراء عروض خدماتنا، كما أنه يعزز صورة علامتنا التجارية كواحدة من أقوى الشركات اللوجستية العالمية في العالم.

وتؤكد هذه الشراكة قوة منصة جوميا اللوجستية التي تم تأسيسها كشركة لوجستية إفريقية قوية، مما يساعد عددًا متزايدًا من الشركات في إفريقيا وخارجها على توسيع نطاق الخدمات اللوجستية في القارة.

تمتلك جوميا أكثر من 3000 محطة تسليم وتسلم للطلبات في جميع أنحاء إفريقيا. ففي عام 2021، قامت جوميا بتوصيل أكثر من 34 مليون طرد بسلاسة بدعم من أكثر من 700 شريك لوجستي.

احتلت شركة 4PX المرتبة الثالثة في سوق التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين، وقد عملت مع أكثر من مليون بائع وتتجاوز طاقتها التشغيلية اليومية 8 ملايين طرد.