شركة 3M للصناعات تخطط لضخ مليار دولار لدعم خطط المحافظة على البيئة والاستدامة

تخطط شركة 3m للصناعات العالمية – والمدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي – لاستثمار مليار دولار خلال الـ20 عاماً المقبلة لدعم الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحقيق مبادئ الاستدامة، مثل الحياد الكربوني وخفض استخدام المياه وتحسين جودتها وتقليل استخدامها للبلاستيك.

جاء ذلك ضمن تصريحات خاصة لوليد سويدان المستشار العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمستشار الرئيسي للامتثال التجاري لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على هامش مشاركة الشركة في مؤتمر المناخ “COP27” المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

خفض استخدام المياه وتقليل انبعاثات الكربون أبرز أهداف الشركة

قال “سويدان” إن الشركة وضعت أهدافًا طموحة من أجل تحقيق عمليات الاستدامة والحفاظ على البيئة، أبرزها خفض استخدام المياه بنسبة 20 % بحلول عام 2025 وتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 50 % في 2030، والوفاء بالتزاماتها الرامية إلى جعل مصانعها والمجتمع أكثر استدامة.

وأوضح المستشار العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تمكنت تحقيق أهدافها القصيرة المدى الرامية إلى التحول إلى الكهرباء المتجددة في وقت مبكر.

وأكد أن شركته تتطلع إلى تحقيق الحياد الكربوني في جميع أعمالها بحلول العام 2050، وتوفير الخبرة العلمية لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم وتقليل البصمة الكربونية في أعمالهم ومنتجاتهم.

سويدان: نتعاون مع جميع العملاء نحو تحقيق الحياد الكربوني

وأضاف أن شركته تتعاون مع عملائها حول العالم في الاسراع نحو الوصول إلى المسئولية الاجتماعية والبيئية الحياد الكربوني وذلك في إطار اتفاقية وقعتها الشركة مع الأمم المتحدة خلال العام 2021.

وأكد المستشار العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير تقنيات جديدة لمعالجة بعض أهم القضايا البيئية في العالم.

وأشار إلى أن الشركة نجحت بنهاية العام 2021 في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50 %، وتخطت هذه النسبة الـ50% خلال العام الجاري.

وذكر أن الشركة شهدت تحسنًا بنسبة 22 % في كفاءة استخدام الطاقة في مرافق USAC (وتحسنًا بنسبة 15 % على صعيد العالم) على مدار 4 سنوات الماضية.

57 موقعا عالميا للشركة حصلت على شهادة ISO 50001

وأشار “سويدان” إلى أن 57 موقعاً عالمياً للشركة قد حصلت على شهادة ISO 50001، ومن المنتظر أن تحصل 4 مواقع إضافية على هذه الشهادة.

وذكر أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في خططها الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون للنطاقين 1 و2 بنسبة 50٪ بحلول العام 2030، وبنسبة 80٪ بحلول 2040، و100٪ في عام 2050.

أضاف: “اعتبارًا من عام 2021، خفضت 3m انبعاثات الكربون بنسبة 75٪ من خط الأساس في العام 2002، وتمكنت خلال عامي 2020 و2021 من خفض 26.1 %”.

وأفاد بأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تمكنت شركة 3m من مساعدة العملاء على تجنب أكثر من 75 مليون طن من الانبعاثات.

وأوضح أن ذلك قد جاء بفضل ابتكارات الشركة التي تشمل الفقاعات الزجاجية التي تخفف وزن المركبات وأفلام الحماية التي تجعل المنازل والإلكترونيات أكثر كفاءة، مؤكدا أن الشركة ستواصل المضي قدمًا لترسيخ التزامها بمبادئ الاستدامة.

8.6 مليار دولار مبيعات الشركة الربع الثالث من 2022

وأوضح أن الشركة سجلت مبيعات قدرها 8.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، كما نمت المبيعات العضوية، التي تشمل جميع الإيرادات الناتجة بشكل مباشر عن ممارسة العمليات التشغيلية، بنسبة 2% على أساس سنوي.

وقال المستشار العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن التدفق النقدي التشغيلي خلال الفترة المذكور قد بلغ 1.5 مليار دولار، في حين بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 1.4 مليار دولار.

وأوضح أن الشركة افتتحت مؤخرا مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، والذي يركز على العديد من مبادرات الاستدامة إلى جانب تواجد مقر آخر لها في إمارة أبو ظبي.

وذكر “سويدان” أن الشركة قائمة على العلوم والتكنولوجيا ولديها 51 منصة تقنية يتم استغلالها في تصنيع المنتجات عبر 4 قطاعات مختلفة وتبلغ مبيعاتنا السنوية حوالي 30 مليار دولار حول العالم.

وفيما يتعلق بمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية المناخ “COP27” المنعقد في شرم الشيخ، قال “سويدان” إن المستوى العالمي للتنظيم والمشاركين في القمة هو أمر يدعو للفخر.

وأوضح أن القمة هي فرصة كبيرة للتعاون مع جميع الاطراف المحلية والعاليمة وبالفعل يبحث قسم التسويق فرصا في التوسع واضافة منتجات جديدة .

وذكر أن منتجات الشركة متواجدة بالفعل في مصر منذ سنوات طويلة وأنه لا مانع من دراسة تدشين فرع لـ3m في مصر مستقبلا حيث تستكشف الشركة حاليا السوق المحلية بشكل اكبر خاصة مع العلاقات القوية الحالية مع الموزعين.

ولفت إلى اهتمام الشركة بشكل كبير بمنتجات السلامة الصحية والصناعية حيث تمتلك 3m نحو 60 ألف منتج من خلال التواجد في حوالي 200 دولة حول العالم.

شاركت 3m في حلقتي نقاش في قمة المناخ “COP27”

يذكر ان 3m قد شاركت في حلقتي نقاش خلال قمة المناخ الأولى حول “تحقيق أمن الطاقة للجميع.. الفرص التكنولوجية والسياسية”، والثانية “التعاون من أجل حلول المناخ.. وتسريع الشراكات”.

وعقدت الشركة خلال المؤتمر حفل عشاء مشترك بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التجارة الأمريكية بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وبريان ديزي رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس جو بايدن، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وآخرون.

وتعد 3m شركة مساهمة عامة أمريكية، كان اسمها سابقا “شركة التعدين والتصنيع مينيسوتا”، مقرها في سانت بول، مينيسوتا الولايات المتحدة.

وتنتج الشركة أكثر من 60 ألف منتج مثل المواد اللاصقة، والصفائح، وشرائح ساحج المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات.

الشركة مدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي وتمتلك اكثر من 130 مصنعا وأكثر من 70 ألف موظف حول العالم، مع مكاتب مبيعات في أكثر من 200 دولة، وأنشأت شركة 3m قسم للطاقة المتجددة في عام 2008.