شركة 2B توقع اتفاقية مع ويليس تاورز للتأمين على الهواتف والساعات الذكية واللاب توب والشاشات ضد الكسر

وقعت شركة تو بي 2B أمس الخميس اتفاقية تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون مصر لإدارة المخاطر والوساطة لتقديم برنامج بالتعاون مع شركة تأمين علي اجهزة الهواتف الذكية والساعات الذكية واللاب توب و شاشات التليفزيون ضد الكسر .

وقال الدكتور محمد أسامة ، رئيس مجلس إدارة شركة تو بي ،انه بموجب الاتفاقية سيكون لدي العميل الحق فى اضافة مبلغ مالي ؜ من السعر الاجمالي للجهاز مقابل الحصول علي تغطيه تأمينيه ضد كسر الشاشه وتغطيات إضافيه أخرى ، منوها أن مدة الوثيقة عام واحد فقط وتجدد والحصول عليها اختياري وليس اجباري لكل عميل يقوم بالشراء من فروع 2B المختلفة .

أكد حامد مبروك، العضو المنتدب لشركة ويليس تاورز واتسون مصر أن هذه الوثيقة تصدر للحفاظ على الثروات الشخصية للعملاء سواء الهواتف الذكية او اللاب توب وايضا الساعات الذكية وغيرها ، معتبرا أن التعاون مع ويليس تاورز يستهدف خفض تكاليف الاصلاح على العملاء ورفع القيمة المضافة للخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء 2B وزيادة ولاء عملاء 2B للعلامة التجارية ايضا .