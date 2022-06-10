شركة 2B تستثمر 50 مليون جنيه في إنشاء فروع جديدة خلال 2023

كشف الدكتور محمد اسامة، رئيس مجلس ادارة شركة 2B المتخصصة في بيع الأجهزة الذكية والإلكترونية عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات في إنشاء فروع جديدة لها خلال عام 2023 بقيمة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك أمس الخميس علي هامش توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون مصر لإدارة المخاطر والوساطة لإصدار وثائق للعملاء للتأمين علي اجهزة الهواتف الذكية والساعات الذكية واللاب توب و شاشات التليفزيون ضد الكسر

و قال أن شركته تمتلك مركز رئيسي لتقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع لعملائها في حي مدينة نصر ، بالإضافة إلي أخري أصغر حجما في بعض فروعها المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.

والمح إلي الشركة بنهاية العام الحالي ستقوم بإفتتاح 5 فروع جديدة وخلال العام المقبل ستضيف 50 فرع جديد آخر في كافة المحافظات .