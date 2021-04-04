شركة «‏M.L.F» ترفع رأسمالها وتستهدف محفظة بمليارى جنيه خلال 2021

كشف الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية، أن مجلس ادارة الشركة وافق وأعتمد زيادة رأس المال لمضاعفة حقوق ملكيتها لتصل إلى 200 مليون جنيه، استكمالا لخطة الشركة فى النمو.

زهران : الزيادة تضمنت دخول مكتتبين جدد وتمت بعلاوة إصدار 40%

وأوضح أن محفظة الشركة بلغت 896 مليون جنيه فى عامها الأول 2020، وتم اعتماد الزيادة بعلاوة إصدار 40% على قدامى المساهمين والجدد ايضا، تم سدادهما بالكامل من خلال المساهمين وكذلك المكتتبين الجدد.

وتأسست شركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية خلال عام 2020 بموجب شراكة بين زهران وستة من كبار المستثمرين على رأسهم رجل الاعمال سميح ساويرس ، كما تشمل قائمة المساهمين المهندس نهاد رجب رئيس شركة «سياك» القابضة، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، فضلا عن المهندس محمد إدريس الرئيس التنفيذى لشركة «مبانى إدريس» العقارية.

و تضم قائمة المستثمرين أيضا المهندس خليل قنديل، رئيس شركة قنديل للزجاج، والمهندس محمد حسن درة رئيس مجلس إدارة شركة « درة » للتطوير العقارى، والمهندس عمر حسن درة العضو المنتدب لشركة العربية للتنمية والأسكان.

وتعمل الشركة فى 3 أنشطة رئيسية هى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم.

وقال زهران إن زيادة رأس المال الجديدة تضمنت دخول مكتتبين جدد لهيكل ملكية الشركة، إنها تستهدف مضاعفة قيمة المحفظة بنهاية العام الجارى 2021 لتصل الى 2 مليار جنيه.

وأضاف إن M.L.F نجحت خلال العام الماضى بتحقيق عائد على حقوق الملكية وصل الى %20 رغم انه عامها الاول، كما اعتمدت توزيع ارباح على العاملين وكذلك على مساهميها عن نتائج اعمال العام الأول منذ بدء النشاط.

وذكر أن شركة M.L.F تعاقدت خلال العام الماضى مع 7 بنوك لفتح خطوط ائتمان، من ضمنهم بنك « مصر»، «الاهلي»، «الاسكان والتعمير»، «المصرف المتحد»، «البنك العقاري» و«البركة».

تخطط للطرح فى البورصة فى الأجل القصير

وكشف أنه ضمن اهداف الشركة فى العام الجديد اضافة نشاط تمويل شركات السمسرة لشراء الأوراق المالية بالهامش، الى جانب الانشطة الاساسية المتمثلة فى التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، وكذلك المساهمة فى شركة EMRC لأعادة التمويل، فيما تسعى الشركة فى الاجل القصير لطرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية.

وأوضح زهران ان انشطة الشركة لم تتأثر بجائحة كورونا بدليل تحقيقها محفظة ائتمانية وعائد على حقوق الملكية.