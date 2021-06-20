شركة ‏fast group تقتحم قطاع النقل الجماعى والخاص

نافع : مفاوضات مع 4 بنوك محلية لتوفير تمويل ميسّر لشراء السيارات

تستعد مجموعة شركات «fast group» لخدمات النقل الذكى لاقتحام قطاع النقل الجماعى والخاص بالركاب ،وتقديم خدمات جيدة للاستحواذ على حصة بالسوق المصرى.

وشكلت المجموعة تحالفات مختلفة، للمنافسة على مشروعات النقل الجماعى فى الفترة المقبلة، لاسيما التى تربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعد شركة TransIt التابعة لوزارة النقل واحدة من الشركات المتحالفة مع المجموعة.

وقال الدكتور مدحت نافع العضو المنتدب للمجموعة فى تصريح خاص لـ«المال»، أنه تم توقيع اتفاق تعاون مع واحدة من أكبر الكيانات الأوربية العاملة فى مجال إدارة خطوط النقل الجماعى والتذاكر الذكية،التى تنفذ يومياً من خلال شبكة النقل التى تدار بحلولها التقنية نحو مليار تذكرة يومياً، ومن ثم فإن دخولها للسوق المحلى بشراكة مصرية يساعد على توفير بديل محلى ووطنى لخدمات النقل الذكى، متوقعا نقلة فى منظومة نقل الركاب المتطورة.

وأوضح ان المجموعة يتبعها شركة «فاست كاب» وتلعب دورا رئيساً فى مجال النقل الذكى والاقتصاد التشاركى ،ومشيرا بأنه سوف يعلن خلال أقل من شهرين عن علامة تجارية جديدة من شأنها توفير فرص العمل للشباب ،وتشغيل العديد من المؤسسات المالية وغير المالية فى إطار تلك المنظومة.

وذكر أن الكيان الجديد يشمل شركة« egypt bus»لنقل الركاب، وشركة« fast cab»، ومشيرا بأن مركز التدريب يقيم تحالفاً مع إحدى الكيانات الدولية المتخصصة للسواقة فى الإمارات

ولفت إلى أن المجموعة هى أول من قدم خدمات نقل الركاب الجماعى Bus shuttling من مطار برج العرب، ونتطلع خلال الفترة المقبلة الحصول على خدمات نقل الركاب فى مطارى سفنكس والقاهرة.

فى سياق متصل كشف «نافع»، ان «فاست كاب» تتفاوض فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك الكبرى فى مصر منها «الأهلى المصرى والتجارى الدولي»، لتوفير تمويل ميسّر لشراء السيارات وتوفير فرص عمل للشباب ،وضمان تدفقات العمل تحت إدارة الشركة من خلال مظلة تأمينية متميزة.

وذكر أن البنوك متحمسة للمشروع ويتوقع ان يتم الاعلان عن التفاصيل بشكل رسمى قريبا، لإطلاق الخدمة فى أقرب وقت ممكن، لاسيما بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن المجموعة تستعد لإطلاق أكبر حملة تسويقية للاستحواذ على حصة سوقية لخدمات نقل الركاب وإدارة النقل الخاص والجماعى بشكل متكامل.