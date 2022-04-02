أعلنت شركة يانج مينج (Yang Ming Marine Transport Corporation) عن نتائج مالية قوية لعام 2021، بعد الأرقام القياسية لصناعة الخطوط الملاحية المنتظمة.

وسجلت شركة نقل الحاويات التايوانية إيرادات بلغت 11.91 مليار دولار أمريكي وأرباحًا بعد الضرائب بلغت 5.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى ربح حققه يانغ مينج في تاريخها.

مع تمتع الشركة بأداء مالي قياسي في عام 2021، وافق مجلس إدارة يانغ مينغ، الذي عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 370 في 14 مارس على التقرير المالي السنوي لعام 2021 ، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.7 دولار أمريكي للسهم.

واحتلت شركة Yang Ming Marine Transport المركز التاسع خلال العام الماضي بين خطوط الحاويات، ويقع مقر شركة Yang Ming Marine Transport في كيلونج ، تايوان ، وهي واحدة من أقدم وأكبر شركات الشحن على مستوى العالم.

وتأسست في عام 1972 ، وتقدم الشركة خدماتها في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا بأسطول مكون من 92 سفينة، وتبلغ سعتها حوالي 623000 حاوية مكافئة.