شركة يابانية تتفاوض لضخ 10 مليارات دولار في أوبر

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

بدأت مجموعة “سوفت بانك” اليابانية، مفاوضات مع أوبر، لضخ استثمارات ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار في شركة خدمات النقل، وفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد يحصل سوفت بانك بموجب تلك الصفقة على حصة نسبتها 22% من شركة أوبر، إذا تمكَّن من توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم من الشركة مباشرة أو من حاملي الأسهم الذين يرغبون في التخارج منها.

وسوفت بنك هي شركة يابانية تأسست عام 1981م وتعمل في المجال التقني وتكنولوجيا المعلومات.