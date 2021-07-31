شركة ولت ديزني تجبر الموظفين على التطعيم ضد كورونا

قالت شركة ولت ديزني إنها جعلت التطعيم ضد كورونا إلزاميا على جميع موظفيها، سواء كانوا ممن يتقاضون مرتبات شهرية أو بالساعات في الولايات المتحدة، وسط تزايد الحالات المصابة بمتحور دلتا الأكثر عدوى.

التطعيم ضد كورونا إلزامي

وقالت شركة ديزني لاند ” الموظفون الذين حصلوا بالفعل على التطعيم والذين يعملوا داخل مواقعهم أمامهم 60 يوما كمهلة تبدأ من اليوم لاستكمال البروتوكولات الخاصة بهم وأي موظف لا يزال يعمل من المنزل سيحتاج لتقديم شهادة بحصوله على التطعيم قبل عودته إلى العمل، مع السماح باستثناءات محدودة.”

وقالت الشركة أيضا إن جميع الموظفين الذين سيتم التعاقد معهم سيطلب منهم التطعيم بشكل كامل قبل البدء في ممارسة أعمالهم.

ويجئ إعلان ديزني بعد أن قالت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأوبر تكنولوجيز و فيسبوك في وقت مبكرة من الأسبوع الماضي إن موظفي الشركة المحصنين ممن يعملون داخل الولايات المتحدة سيسمح لهم وحدهم دخول مكاتبهم.

وقالت السلطات الصحية الثلاثاء إن الأمريكيين المحصنيين بشكل كامل يتعين عليهم العودة لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في المناطق التي تشهد انتشار العدوى بسرعة.

وأثارت هذه الخطوات المتزامنة قلق المعارضين لإجبارية التطعيم. وحذر عدد من النقابات من المساس بالحريات الشخصية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تدرس إجبارية التلقيح على الموظفين في الإدارات الحكومية الاتحادية البالغ عددهم مليونين.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك أن العاملين في الإدارات الحكومية مخيرون بين التلقيح أو الخضوع لاختبارات الإصابة بفيروس كورونا أسبوعيا.

ولكن العديد من النقابات والمجموعات المعارضة للتلقيح الإجباري انتقدت هذه الإجراءات معللة موقفها بأنها انتهاك للحريات الشخصية.