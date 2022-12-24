شركة وسط الدلتا تطرح 63 فدانا في «البحيرة» لأغراض استثمارية متنوعة

قررت شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ” التابعة لوزارة الكهرباء ” ، بيع قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحيرة بمركز المحمودية، والتي تقع على مساحة تصل إلى 63 فدانا.

وحسب مصادر مطلعة بالشركة، فمن المقرر أن يتم عقد ممارسة عامة بنظام المظاريف المغلقة، على أن يتم اجراء الممارسة بين المتقدمين على شراء الأرض الاثنين المقبل 26 ديسمبر الجاري.

وحدد شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء التأمين الابتدائي للمنافسة على الممارسة ليصل الى 2 مليون جنيه.

كما تقرر بيع قطعة ارض بالمنصورة، والتي تتبع الشركة، وتقع بزمام مدينة طلخا مقابل كوبري السماد، على أن يكون تأمين الدخول للمزايد 750 ألف جنيه.

وكانت قد طرحت الشركة القطعتين للبيع خلال عام 2020 ، إلا أنها لم تصل الى السعر المستهدف للشركة.

وتعمل شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء، على المشاركة فى انتاج احتياجات الشبكة الكهربائية الموحدة من الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعاتها.

وذلك فقا للمعايير العالمية وبالجودة المطلوبة مع الحفاظ على البيئة وعلى أسس اقتصادية تنافسية مع تعظيم استخدام موارد الشركة الذاتية فى اطار الاستراتيجية العامة لوزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وذلك فى إطار ما جاء بالمادة (4) بند – 2 من النظام الاساسى للشركة، والتى تنص على أغراض الشركة المتمثلة فى ادارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد الحرارية التابعة لها وتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومى للتحكم فى الشبكة الكهربائية الموحدة، وعلى الاخص فيما يتعلق بتحميل وصيانة وحدات التوليد وبما يتفق مع مقتضيات التشغيل الاقتصادى وذلك لضمان التشغيل الامثل من النواحى الفنية والاقتصادية.

وتشرف الشركة على عددا من محطات الكهرباء منها محطة البرلس بكفر الشيخ، والنوبارية، ومحطة طلخا .