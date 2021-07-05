شركة هيتاشي إيه بي بي باور تغير علامتها واسمها إلى Hitachi Energy

أعلنت Hitachi ABB Power Grids تطورها وتغيير اسمها ليصبح Hitachi Energy اعتبارًا من أكتوبر 2021.

ووافق على القرار بتغيير الاسم مجلس الإدارة والمساهمون تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للمؤسسة منذ انطلاق عملياتها في الأول من يوليو عام 2020 ، حيث تمتلك شركة Hitachi Ltd حصة بنسبة 80.1 في الشركة. الطاقة المتجددة

وتتنوع إنجازات الشركة ما بين ابتكارات رائدة مثل تقنية التيار المباشر عالي الجهد1 التجاري على مسافات طويلة، الذي يمكّن البلاد من النقل الفعّال لكميات كبيرة من الطاقة عبر آلاف من الكيلومترات بخسائر قليلة مع الحد من بصمة الكربون، وبين توفيرها لشبكات صغرى وحلول لتخزين الطاقة، مصحوبة بأنظمة تحكم ذكية ومتقدمة، تضمن توافر الطاقة الموزعة بشكل موثوق.

ونجد أن التصدّي لتغير المناخ من القضايا ذات الأهمية القصوى ويُشكل أحد أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا. وفقًا لتقرير ” صفر انبعاثات بحلول عام 2050″2 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، يُعد الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر طريقًا صعبًا”.

ويتطلب الثبات عليه زيادة الاستثمار في البنية التحتية خاصة “النشر الفوري والمكثف لجميع تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة.” بحلول عام 2030، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الدولي أكبر بنسبة 40 بالمئة تقريبًا، لكن من المتوقع استهلاكه لطاقة أقل بنسبة 7 بالمئة ليثبت على هدف بلوغ مستوى الصفر في عام 2050.

وبحلول هذا الوقت، “ستهيمن مصادر الطاقة المتجددة على مجال الطاقة” وستبلغ “نسبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية 50 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي” – بعد أن كانت 20 بالمئة تقريبًا اليوم2. ويُشكِل التحول العادل والمستدام في مجال الطاقة أساس هذا التحدي العالمي، حيث ستكون الطاقة الكهربائية بمثابة أساس نظام الطاقة بأكمله.



وتضع الشركة ضمن أهم أولوياتها دعم الطاقة النظيفة من أجل مستقبل مستدام للطاقة، ويعكس هذا الانتقال إلى اسم Hitachi Energy مشهد الطاقة سريع التطور والفرصة لخلق قيمة على الأصعدة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؛ إضافة إلى تمكين Hitachi للمؤسسة من توظيف تقنياتها الرقمية بهدف خدمة العملاء الحاليين والمستقبليين.

ومن خلال دمج الحلول والخدمات الرقمية المتقدمة، مثل خدمة Hitachi Lumada، ومع منصة للطاقة مبنية على خبرة ودراية فنية في المجال المعني فريدة من نوعها، فإن المؤسسة تقدم خدماتها للعملاء والشركاء الملتزمين معها بخلق حلول عالمية لمعالجة هذا التحدي العالمي القائم على تحقيق مستقبل حيادي الكربون يتسم بالشمولية والقابلية للتكيف.

وقال توشياكي هيجاشهارا الرئيس التنفيذي للشركة ، إنه في ظل التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتزايدة، تنشأ حاجة إلى حل ثلاث مشكلات اجتماعية على الصعيد العالمي وهي: البيئة، والقدرة على التكيف، والأمن، والسلامة.”

من المزمع أن تغير Hitachi ABB Power Grids اسمها إلى Hitachi Energy اعتبارًا من شهر أكتوبر. وفي الوقت ذاته، سنغير العلامة التجارية للشركة إلى علامة Hitachi التجارية وسنستخدمها في الاتصالات الداخلية والخارجية. تم تسجيل شركة Hitachi Energy Ltd رسميًا بتاريخ 30 يونيو، 2021 وتجرى الآن العملية الرسمية لتغيير الاسم على الصعيد العالمي.