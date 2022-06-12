شركة هولندية تعتزم طرح أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية نهاية العام الجاري

بدأت شركة هولندية في تسليم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية ، يمكن بدء إنتاجها للعملاء حول العالم في وقت لاحق من هذا العام.

تُصنع شركة “لايتيير” ، التي تأسست بهولندا في العام 2016، 949 موديل سيارة مزودة بألواح شمسية منحنية على غطاء محرك السيارة وسقفها. يمكن أن يصل نطاق القيادة إلى 70 كيلومتراً (43 ميلاً) يومياً بفضل الطاقة الشمسية.

أثناء كشف النقاب عن موديل “لايتيير 0” البالغ تكلفته 250 ألف يورو (263 ألف دولار)، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة ليكس هوفسلوت إن “السيارات الكهربائية تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعتمد على الشبكة الكهربائية التي تظل قائمة في الغالب على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري”.

تابع: “إضافة الشمس باعتبارها مصدراً جديداً للطاقة يبعث مزيداً من الاطمئنان بقدرتك الدائمة على شحن سيارتك مع دفع رسوم أقل كثيراً”.

تقول الشركة إن السيارة، التي ستصنعها شركة “فالميت أوتوموتيف” في فنلندا، تتيح شهرين من القيادة دون شحن في أمستردام خلال الصيف وما يصل إلى سبعة أشهر في البرتغال.

كافحت السيارات العاملة بالطاقة الشمسية لتجاوز مرحلة النموذج الأولي بسبب المساحة الكبيرة التي تتطلبها الألواح الشمسية.

قادت شركة “لايتيير” السيارة لأكثر من 700 كيلومتر بشحنة واحدة فقط لبطارية مداها 60 كيلوواط في الساعة.

تخطط الشركة لصنع نموذج ميسور التكلفة بسعر يبدأ من 30 ألف يورو بعد إنتاج سيارة “لايتيير 0” على نطاق صغير، حيث يُتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.