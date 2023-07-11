شركة هواتف أوروبية تطالب «المجموعة الأم» بالموافقة على فتح أسواق تصديرية من مصر

طالبت إحدى شركات الهواتف الأوروبية العاملة فى السوق المحلية المجموعة الأم بالحصول على الموافقات الخاصة بفتح أسواق تصديرية من مصر عبر إنتاج وتوريد منتجاتها للأسواق الخارجية.

وقال أحد المصنعين إن تلك الخطوة تأتى فى إطار رفع القدرات الإنتاجية لأجهزة الهواتف وتسويقها خارجيًا دون الاقتصار على عمليات البيع داخل السوق المحلية فقط.

وأضاف أن شركته أبدت رغبتها فى التوجه نحو مشروعات التصدير لتوفير حصيلة من العملة الأجنبية يمكن إعادة استخدامها فى استيراد شحنات مكونات الإنتاج لتفادى تعطل سير العمل بالمصانع.

وأشار إلى أنه تقدم بمقترح لدى الشركة الأم لبحث التعاون المشترك فى مجال تصنيع وتوريد الهواتف لوكلاء العلامة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بغرض تدعيم الخطط الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل بالمصانع، موضحا أن شركته تسعى إلى الحصول على حقوق التصنيع والتوريد للعلامة التجارية فى الأسواق المجاورة.

وأكد أنه عرض على الشركة الأم التسهيلات والامتيازات التى ستحصل عليها من مشروعات تصنيع الهواتف فى مصر وتصديرها لوكلائها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع الدعم الذى تقدمه الدولة للمصنعين، المتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج، إضافة إلى إعفاء المواد الخام المستوردة من بعض الضرائب والرسوم الجمركية وهو ما يسهم فى خفض التكلفة الإنتاجية.

وأضاف أن تكلفة تصنيع وتصدير الهواتف من مصر تعتبر أقل من استيرادها من بلد المنشأ، خاصة بعد ارتفاع خدمات الشحن وتباطؤ سلاسل الإمداد من المكونات عالميًا.

جدير بالذكر أن 7 علامات تجارية تنتج بعض هواتفها فى مصر بينها «سامسونج، وإنفينيكس، ونوكيا، وإيتيل، ولافا، وكوندور» بجانب 4 شركات أخرى مثل «أوبو، وريلمى، وشاومى» أعلنت فى وقت سابق عن خططها لتصنيع وحداتها خلال الفترة المقبلة.

وتمكنت «سامسونج مصر» من فتح عدد من الأسواق التصديرية عبر إنتاج وتوريد بعض هواتفها المحمولة لبعض الموردين فى الدول المجاورة.

يذكر أن الشركات الأم تعتبر الجهة الوحيدة التى لديها سلطة منح وكلائها امتيازات عمليات التصنيع والتصدير فى الأسواق الخارجية.