اقتصاد وأسواق

شركة هندية تتعاقد على توريد ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد-19 لبريطانيا

بما فيها اللقاح الذى تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد
منتصر محمود 4:26 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 4:26 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية، اليوم الإثنين، إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لمرض كوفيد-19 إلى بريطانيا بما فيها اللقاح الذى تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأضافت الشركة أنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف فى إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وقفزت أسهم الشركة الهندية عشرة فى المئة عقب هذا الإعلان فى سوق مومباى الهابطة. وفقا لـ”رويترز”.

وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضا خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية فى ويلز لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهرا بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجرى العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحا فى مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة وتقول منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

وقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا 18 مليون حالة على مستوى العالم بما فى ذلك أكثر من 688 آلاف وفاة.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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