شركة هدايا ملكية تعلق آمال زيادة المبيعات على زفاف أمير بريطاني في مايو

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بعد أن أمضت قرابة 70 عاما في صنع سلع للأسرة البريطانية المالكة، تأمل شركة هالسيون دايز المتخصصة في إنتاج الهدايا الفاخرة أن يجلب لها حفل زفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل السعادة بقدر ما سيجلبها للعروسين.







ومن المقرر أن يقام الحفل في مايو أيار في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث، وقد يحقق ما يصل إلى مليار جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني. وتوقعت هالسيون دايز زيادة مبيعاتها بما بين 10 و15 بالمئة.







ووفق ما نقلته رويترز، قالت باميلا هاربر الرئيسة التنفيذية للشركة ”هناك فرصة كبيرة لأن نسوق منتجات تتعلق بأحداث كهذه“.







وأضافت ”نرى جميعا كيف أن أحداثا مهمة ومبهجة ووطنية كهذه يمكن أن تعود بالنفع البالغ على حياة الأمة سواء في قطاع السياحة أو بالنسبة للفنادق والمطاعم أو للشركات الصغيرة مثل شركتنا“.







ومنذ إعلان الخطوبة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ينصب اهتمام إعلامي كبير على الأمير هاري، وهو الخامس في ولاية عرش بريطانيا وأحد أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية وعلى الممثلة ماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس).







وفي مصنع هالسيون دايز للخزف في مدينة ستوك أون ترينت بوسط انجلترا، والتي تشتهر بصناعة المنتجات الخزفية، تعكف الشركة على صنع مجموعة من الأكواب والأطباق والأباريق بمناسبة الزفاف.







وهالسيون دايز واحدة من 14 شركة فقط لديها تصريح ملكي يتيح لها تقديم خدمات وسلع لأفراد العائلة الملكية بمن فيهم الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وولي العهد الأمير تشارلز.











