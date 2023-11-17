شركة هاباج لويد تعلن عن زيادة أسعار الشحن في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة Hapag-Lloyd عن زيادات في الأسعار في العديد من المسارات حول العالم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل.

وحسب تقرير صادر عن الشركة ” ترجمته المال” أكدت على أنها ستقوم بتنفيذ زيادة عامة في أسعار الشحن من عدة دول في آسيا إلى الساحل الغربي لأمريكا اللاتينية والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بداية من أول ديسمبر، وذلك بالنسبة للبضائع المنقولة في الحاويات الجافة والمبردة.

ومن المقرر أن تكون الزيادة للحاوية 20 قدمًا 500 دولار، والحاوية 40 قدم 1000 دولار.

كما سيتم تطبيق الزيادة على البضائع المنقولة من الصين وماكاو وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا وميانمار وماليزيا ولاوس وبروناي إلى المكسيك والإكوادور وكولومبيا وبيرو وتشيلي والسلفادور، نيكاراغوا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، بورتوريكو، جامايكا، هندوراس، غواتيمالا، بنما، وفنزويلا.

إضافة إلى ذلك، أعلنت Hapag-Lloyd عن مبادرة GRI أخرى من شرق آسيا إلى الولايات المتحدة وكندا للحاويات الجافة والمبردة والخاصة مقاس 20 و40 قدمًا، بما في ذلك معدات المكعبات العالية.

وقررت الشركة زيادة أسعارها بمقدار 800 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة و1000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة.

وتشمل الزيادة أيضا الحاويات من شرق آسيا موانئ في اليابان، وجمهورية كوريا، وتايوان (جمهورية الصين الشعبية)، وهونج كونج (جمهورية الصين الشعبية)، والصين (جمهورية الصين الشعبية)، وماكاو (جمهورية الصين الشعبية)، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وتايلاند، وميانمار، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وإندونيسيا. والفلبين.

علاوة على ذلك، سيزيد خط النقل الذي يقع مقره في هامبورج أسعاره بمقدار 200 دولار أمريكي لكل حاوية تسافر من موانئ موندرا ونهافا شيفا وبيبافاف وهازيرا الهندية إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كما أعلنت الشركة عن معدلات محدثة لتعريفة المحيطات من شمال أوروبا إلى الهند وباكستان والبحر الأحمر والخليج العربي.

وسيتم تطبيق هذه الزيادة في الأسعار على جميع الحاويات الجافة والمبردة مقاس 20 قدم و40 قدم، وذلك بدءا من ديسمبر المقبل أيضا.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5% .

كما أنه من المقرر أن تقوم شركة هاباج لويد، بتشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 مترا وبعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط.