شركة نوكيا العالمية توقع اتفاقية لتصنيع مليون جهاز محمول في مصر

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة إتش إم دي العالمية المالكة للعلامة التجارية Nokia العالمية، وشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI فى مصر، بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الحالي مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وقع الاتفاقية تامر الجمل مدير عام شركة HMD بمصر، وأحمد أبو عوف العضو المنتدب لشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI؛ بحضور آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة HMD Global OYالمالكة للعلامة التجارية Nokia ، وون شانج نائب الرئيس التنفيذى ،للمنتجات والمهندس عمرو محفوظ المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتى اتصال للصناعات المتطورة EAI وHMD.

وأكد عمرو طلعت على أن هذه الاتفاقية تأتى تكريساً لجهود الدولة فى تهيئة المناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات العالمية فى مصر، كما أنها تأتى تأكيدا على حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتصنيع داخل مصانع مصرية لنقل المعرفة والخبرات وتوطين صناعة الإلكترونيات على النحو الذى يسهم فى تنمية هذه الصناعة الهامة وخلق فرص عمل متخصصة للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

مشيرا إلى أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تعميق التصنيع المحلى تنفيذا للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التى تستهدف تعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

من جانبه، أكد أحمد أبو عوف العضو المنتدب لشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI أن الاتفاقية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة Nokia المطلوبة من شركة HMD Global OY بجودة عالمية بما يشمل المكونات الإلكترونية والتجميع والتغليف والاختبارات، بما يماثل تمامًا المنتجات العالمية فى الجودة والكفاءة، الأمر الذى يحقق استراتيجية مصر فى سعيها لتوطين صناعة التكنولوجيا وجعل مصر مركز إقليمى للصناعات المتطورة.

وأضاف تامر الجمل مدير عام شركة HMD Global OY أنهم بموجب الاتفاقية ستقوم HMD بتزويد مصنع اتصال للصناعات المتطورة EAI بمتطلبات الإنتاج من مواد خام وأدوات تفتيش واختبار ومعدات المعايرة اللازمة للعملية الإنتاجية.

كما سنقدم للمصنع فى مصر عمليات نقل الخبرات التكنولوجية والدعم الفنى عن طريق تدريب الكوادر المصرية من الناحية التقنية والفنية على أيدى خبراء Nokia من فنلندا، إضافةً إلى تقديم كل سبل الدعم للاستفادة من مراكز البحث والتطوير الخاص بالشركة لتقديم أفضل المواصفات والمنتجات التى تلبى احتياجات المستهلك .

يشار إلى أن شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI تقوم من خلال مصنعها المتواجد بالسادس من أكتوبر على تطوير وتصنيع الإلكترونيات المتقدمة فى مصر، بطاقة إنتاجية تتخطى 2 مليون وحدة خلال العام الحالي، لتصل إلى عشرة مليون وحدة سنوياً خلال الأعوام المقبلة.