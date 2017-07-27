شركة نقل الكهرباء تستعد لصرف أولى دفعات قرض بنك مصر

600 مليون جنيه من إجمالي 18 مليارًا.. وتوجه لسداد مستحقات المقاولينكتب ـ عمر سالم:تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لصرف 600 مليون جنيه، أولى دفعات القرض المتفق عليه مع بنك مصر بمشاركة عدد من البنوك المحلية، والذى تصل قيمته الإجمالية لنحو 18 مليار جنيه، ضمن قرض أكبر موجه لوزارة الكهرباء بقيمة

600 مليون جنيه من إجمالي 18 مليارًا.. وتوجه لسداد مستحقات المقاولين





كتب ـ عمر سالم:

تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لصرف 600 مليون جنيه، أولى دفعات القرض المتفق عليه مع بنك مصر بمشاركة عدد من البنوك المحلية، والذى تصل قيمته الإجمالية لنحو 18 مليار جنيه، ضمن قرض أكبر موجه لوزارة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه، تستخدمه فى سداد مستحقات المقاولين المنفذين لمشروعات محطات محولات وخطوط نقل الكهرباء خلال الفترة الماضية.

أوضحت مصادر أن شركة نقل الكهرباء قامت بطرح مناقصات لتنفيذ مشروعات محولات فى صعيد مصر وخطوط لنقل الطاقة بداية من 2017، بدأت الشركات فى تنفيذها منذ شهور، ولم تتسلم قيمة تلك الأعمال حتى الآن، ومن بين تلك الشركات إيجيماك، وABB، وسيمنس، وشركات صينية أخرى.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد وقعت الأسبوع الماضى أكبر قرض فى تاريخها بقيمة تصل إلى 37.4 مليار جنيه مع بنكي الأهلى، ومصر، اللذان استحوذا على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، تمثل نحو %65 من القرض الذى شارك فى تمويله بنوك قطر الوطنى بقيمة 8 مليارات جنيه، والعربي الإفريقي بقيمة 3 مليارات جنيه، والبنك التجارى الدولى بقيمة مليارى جنيه.

وأضافت المصادر أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاما، تبدأ من تاريخ التوقيع، بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 عاماً، بسعر فائدة يصل إلى حوالى %18.75، تتحمل وزارة المالية منها %12 سنويا على مدار عمر التمويل.

وأرجعت المصادر سبب تحمل «المالية» جزء من الفائدة إلى تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام بتوفير قرض بقيمة 37 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون تحميلها فوائد التمويل، وذلك فى إطار خطط دعم القطاع وتطوير شبكة النقل والتوزيع المتهالكة.

وأضافت المصادر أنه رغم التوجيه بعدم تحميل وزارة الكهرباء أعباء الفائدة، فإن تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة ، حدا من قدرة وزارة المالية على تحمل العبء بالكامل، ما دفعها للتفاوض مع وزارة الكهرباء على تحمل الأخيرة نحو %6.75 من إجمالى الفائدة المقدرة بحوالى %18.75.

ووافقت وزارة المالية على ضمان التمويل بما يمنح التحالف البنكى حق الخصم من حساباتها لدى البنك المركزى، بقيمة الضمانات المطلوبة فى تاريخ استحقاقها حال عدم كفاية أرصدة القابضة للكهرباء.

وأوضحت المصادر أن المشروعات الجديدة التى سيتم تنفيذها سترفع إجمالى القدرة الاستيعابية للشبكة القومية لأكثر من 40 ألف ميجاوات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحديث شبكة التوزيع، كما سيتم توسيع وإنشاء 15 محطة بسعة 500/220 كيلو فولت، باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وإنشاء حوالى 2000 كم متر خطوط بجهد 500 كيلو فولت، بإستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه، وأيضا إنشاء 4 محطات محولات بجهد 220 / 66 كيلو فولت، بقيمة 780 مليون جنيه، وإحلال وإنشاء 20 كابلا وخطا بجهد 220 كيلو فولت، بتكلفة نحو مليارى جنيه.