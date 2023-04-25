شركة نستله رفعت الأسعار بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام

رفعت شركة نستله الأسعار بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بالقرب من أسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة عقود في الربع الأخير.

و ضحت الشركة مقابل هذا بجزء متواضع من حجم مبيعاتها، حيث أثبت المستهلكون استعدادهم لدفع المزيد، مقابل الأطعمة والمشروبات المعبأة.

وأظهرت نتائج يوم الثلاثاء من أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، والتي تشمل منتجاتها ألواح شوكولاتة إيرو وعبوات بيرييه للمياه الغازية وقهوة نسبريسو، أنها رفعت الأسعار بمعدل 10% تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتركت الزيادات التاريخية في تكلفة المواد الخام، معضلة لشركات السلع الاستهلاكية حول مقدار هذا الألم المالي، الذي يجب تحويله إلى تجار التجزئة والمتسوقين، وانخفضت أسهم شركة نستله بنحو 8% خلال العام الماضي.

وانخفض ما يسمى بالنمو الداخلي الحقيقي (RIG) بنسبة 0.5 % فقط في الربع الأول، وهو تحسن ملحوظ من انخفاض بنسبة 2.6 % في الربع السابق، عندما خيبت النتائج المستثمرين.

منتجات شركة نستلة

وقال الرئيس التنفيذي مارك شنايدر إن شركة نستله “عملت بجد لحماية الحجم”، وأضاف أن ارتفاعات أسعار نستله كانت “مسؤولة”، وساعدت الشركة في التعامل مع “الضغوط المستمرة منذ عامين من تضخم التكلفة”.

وقادت منتجات تغذية الرضع والحلويات التحسن الفصلي في الحجم، وخاصة ألواح كيت كات KitKat. وبحسب الجغرافيا، كان الانتعاش أقوى في أمريكا الشمالية.

وقال جان فيليب بيرتشي، المحلل في بنك فونتوبيل الخاص، إن مجموعة النمو الداخلي الفعلية “أقوى بكثير مما كان متوقعًا” ومن شأنها “إرضاء المستثمرين بالتأكيد”، لأن هذا كان “أحد الاهتمامات الرئيسية” مع مجموعة النتائج السابقة.

ويتم فحص مجموعة من التحديثات المالية هذا الأسبوع، من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة في الولايات المتحدة وأوروبا، بحثًا عن رؤى حول مدى استعداد المتسوقين، لتحمل زيادات من رقمين في أسعار المنتجات الشعبية.

أسعار منتجات الألبان

وكانت الزيادات التي حققتها شركة نستله أكبر نسبة في منتجات الألبان وأقسام الآيس كريم ورعاية الحيوانات الأليفة، حيث بلغت حوالي 12% . وجاء الارتفاع الإجمالي في الأسعار بنسبة 9.8 % في الربع بعد قفزة بنسبة 10.1 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وشوهدت زيادات في الأسعار بنفس الحجم آخر مرة في عام 1990.

وقال برونو مونتين المحلل في شركة بيرنشتاين، إن أرقام نستله أظهرت أن “أي بنك مركزي يبحث عن تباطؤ في تسعير [السلع الاستهلاكية] سيصاب بخيبة أمل”.

وتركت الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية السنوية، وهوامش الربح وأرباح السهم دون تغيير.