شركة ناشئة تبدأ زراعة الأعلاف الحيوانية في الإمارات

بدأت إحدى الشركات الناشئة في الإمارات في زراعة الأعلاف الحيوانية في الإمارات التي تستورد ما بين 80 إلى 90% من المواد الغذائية التي تستهلكها.

شركة وورلد أوف فارمينغ “WOF” الناشئة، تستخدم نموذج الزراعية العمودية، والتي ستمكن المزارعين المحليين من إنتاج بدائل محلية طازجة واقتصادية بطريقة فعالة وأكثر استدامة مقارنة مع الأعلاف الحيوانية المستوردة.

زراعة الأعلاف الحيوانية

منهجية الشركة تعتمد على تكنولوجيا مبتكرة في طور الحصول على براءة اختراع تسمى “ذا كاتليست” (The Cattelyst) والتي تساهم في إنتاج الأعلاف الحيوانية على نحو مستدام من خلال استخدام نظام حلقة مغلقة يعمل على تقليل انبعاثات غاز الميثان لمنعها للوصول إلى الغلاف الجوي، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان اليوم الإثنين.

تستطيع هذه التكنولوجيا تزويد صناعة الألبان واللحوم المحلية بأعلاف حيوانية عالية القيمة الغذائية، يتم إنتاجها بتكلفة أقل، بدون مبيدات حشرية وباستخدام مياه أقل بنسبة تصل إلى 90% وأراضٍ أقل بنسبة 90% مقارنة بالزراعة التقليدية.

حصلت الشركة مؤخراً على أول عقد مع عميل لها لبناء وتشغيل وإدارة مزرعة دائرية متكاملة في الإمارات والتي سيبلغ إجمالي إنتاجها 3 آلاف طن من الأعلاف الحيوانية الطازجة سنوياً. يأتي هذا بعد الانتهاء بنجاح من أول نموذج أولي لها في وقت سابق من هذا العام.

تستعد الشركة الناشئة حالياً لجولة تمويلية لتنمية وتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.